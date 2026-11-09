Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Talas Mevlana'ya 20 bin 500 metrekarelik park dokunuşu

        Talas Mevlana'ya 20 bin 500 metrekarelik park dokunuşu

        Talas Belediyesi, ilçenin yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayseri'nin nüfus bakımından en büyük mahallesi Mevlana'da yapımı tamamlanan 4 parkı hizmete açan belediye, mahalleye toplam 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Talas Mevlana'ya 20 bin 500 metrekarelik park dokunuşu

        Talas Belediyesi, ilçenin yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük mahallesi Mevlana’da yapımı tamamlanan 4 parkı hizmete açan belediye, mahalleye toplam 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdı.

        Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki 3 park ile Abdullah Bağceci Camii çevresinde düzenlenen 8 bin 500 metrekarelik alan, modern park anlayışıyla mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Kent mobilyaları, zengin bitki çeşitliliği, aydınlatma, güvenlik ve otopark gibi donatıların yer aldığı parklar, her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

        REKLAM

        Başkan Yalçın: "Yeşil alanlar yaşam kalitesini artırıyor"

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, park ve yeşil alan yatırımlarının yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını belirterek, "Bizim belediyecilik anlayışımızda insanı merkeze alan, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebildiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin nefes aldığı yaşam alanları oluşturmak var. Mevlana gibi nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerimizde yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamladığımız 4 parkla mahallemize 20 bin 500 metrekarelik yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Amacımız, Talasımızın her mahallesini daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmek. Her şey daha güzel bir Talas için" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        5 yeni parkın daha yapımı sürüyor

        Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi’nde tamamladığı 4 parkın yanı sıra ilçe genelinde 5 yeni parkın yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Böylece Talas’ın yeşil dokusunu güçlendirecek, vatandaşlara dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunacak yeni yaşam alanları ilçeye kazandırılmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü
        Melikgazi'de Uçan Şemsiyeler Oyunu büyük ilgi gördü
        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Başkan Büyükkılıç'tan 10 Kasım mesajı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç göreve başladı
        Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç göreve başladı
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
        Seyir halindeyken yanan otomobili itfaiye söndürdü
        Güvenlik açığı nedeniyle limit artışında banka kusurlu bulundu
        Güvenlik açığı nedeniyle limit artışında banka kusurlu bulundu
        Başkan Büyükkılıç, 450 milyon TL'lik Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi 1. et...
        Başkan Büyükkılıç, 450 milyon TL'lik Alsancak Kentsel Dönüşüm Projesi 1. et...