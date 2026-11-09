Talas Mevlana'ya 20 bin 500 metrekarelik park dokunuşu

Talas Belediyesi, ilçenin yeşil alan kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kayseri’nin nüfus bakımından en büyük mahallesi Mevlana’da yapımı tamamlanan 4 parkı hizmete açan belediye, mahalleye toplam 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdı.

Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki 3 park ile Abdullah Bağceci Camii çevresinde düzenlenen 8 bin 500 metrekarelik alan, modern park anlayışıyla mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu. Kent mobilyaları, zengin bitki çeşitliliği, aydınlatma, güvenlik ve otopark gibi donatıların yer aldığı parklar, her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

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Başkan Yalçın: "Yeşil alanlar yaşam kalitesini artırıyor"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, park ve yeşil alan yatırımlarının yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını belirterek, "Bizim belediyecilik anlayışımızda insanı merkeze alan, hemşehrilerimizin huzurla vakit geçirebildiği, çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin nefes aldığı yaşam alanları oluşturmak var. Mevlana gibi nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerimizde yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamladığımız 4 parkla mahallemize 20 bin 500 metrekarelik yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Amacımız, Talasımızın her mahallesini daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmek. Her şey daha güzel bir Talas için" ifadelerini kullandı.

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5 yeni parkın daha yapımı sürüyor

Talas Belediyesi, Mevlana Mahallesi’nde tamamladığı 4 parkın yanı sıra ilçe genelinde 5 yeni parkın yapım çalışmalarını da sürdürüyor. Böylece Talas’ın yeşil dokusunu güçlendirecek, vatandaşlara dinlenme ve sosyalleşme imkânı sunacak yeni yaşam alanları ilçeye kazandırılmaya devam ediyor.