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        Talas'ta Mevlana Mahallesi'ne 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı

        Talas Belediyesi, yapımı tamamlanan 4 parkı hizmete açarak Mevlana Mahallesi'ne 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Talas'ta Mevlana Mahallesi'ne 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırıldı

        Talas Belediyesi, yapımı tamamlanan 4 parkı hizmete açarak Mevlana Mahallesi'ne 20 bin 500 metrekarelik yeni yeşil alan kazandırdı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki 3 park ile Abdullah Bağceci Cami çevresinde düzenlenen 8 bin 500 metrekarelik alan mahalle sakinlerinin kullanımına sunuldu.

        Kent mobilyaları, zengin bitki çeşitliliği, aydınlatma, güvenlik ve otopark gibi donatıların yer aldığı parklar, her yaştan vatandaşın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, park ve yeşil alan yatırımlarının yalnızca fiziki düzenlemelerden ibaret olmadığını belirtti.

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        İnsanı merkeze alan belediyecilik anlayışını öncelediklerini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

        "Mevlana gibi nüfus yoğunluğu yüksek mahallelerimizde yeşil alan ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamladığımız 4 parkla mahallemize 20 bin 500 metrekarelik yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Amacımız, Talasımızın her mahallesini daha yeşil, daha estetik ve daha yaşanabilir hale getirmek. Her şey daha güzel bir Talas için."

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        Galeri

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