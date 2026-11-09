ERÜ Rektörlüğü'nde devir teslim töreni yapıldı Yeni rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç görevini devraldı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi’ne (ERÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, düzenlenen devir teslim töreni ile görevini devraldı.

ERÜ Rektörlük Senato Salonu’nda düzenlenen programa yeni Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ önceki dönem rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, senato üyeleri, idari personel ve akademisyenler katıldı. Düzenlenen program ile görevi teslim eden Prof. Dr. Fatih Altun konuşmasında, "Biz çıtayı hep yukarıda tutmaya bir gayret gösterdik. Sadece ulusal boyutta değil, uluslararası boyutta da çalışma içerisinde olmaya çalıştık. Özellikle uluslararası değerlendirme kuruluşlarında da üniversitemizin daha yukarıya gidebilmesi için çalışma yapmaya gayret ettik. Tabii bu süreçler, sadece üniversitenin tanınması anlamındaki faaliyetler olmakla birlikte diğer taraftan baktığımızda üniversitemizin fiziki altyapısını yenileme süreçlerini de ortaya koymaya çalıştık. Özellikle, fakültelerimizin, sağlık kuruluşlarımızın her daim daha iyi olması için yenileme gayretleri içerisinde olduk. Bunları yaparken yegane amacımız tabii ki toplumsal katkı süreçlerini iyileştirmek, bunları daha kurumsal hale getirmek için bir çaba içerisinde bulunduk. Bu süreçleri yönetirken de aslında tek başıma değil, burada rektör yardımcılarım ve siz senatörlerimiz, fakülte dekanları, merkez müdürleri ile hep beraber üniversitemizin iyileşmesi için bir çalışma sürecinde bulunduk. Bu süreci hakkıyla helaliyle tamamlamış olmanın da önemli bir onur olduğunu düşünüyorum. Tabii bu süreçlerde sürçi lisan ettiysek af ola. Elimizden gelenin en iyisi olsun diye gayret gösterdik. Saygıdeğer rektörüme özellikle huzurlarınızda çok büyük başarılar dilerken çok teşekkür etmek istiyorum. Her birinize saygılar sunuyorum" dedi.

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Görevi devralan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ise, "Devlet terbiyesini, devlet deneyimini az çok bilen, yaşamaya gayret eden biri olarak; bu gibi makamlarda devamlılığın, kurumsal yönden esas olduğunu bilen biri olarak nereden devraldıysak daha ileriye doğru götürmenin ve bu konuda da geçmişte deneyimlenmiş, bu konuda fikri olan herkesten istişari olarak da faydalanmak istediğimizi bilmenizi isterim. Benim için çok anlam ifade eden bu güzide kurumda ki Türkiye'nin artık ekol olmuş olan bir üniversitesinde işimizin ne kadar kutsal, anlamlı ve de zor olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiğince hep birlikte ama hep birlikte bu kurumu daha ileriye götürmenin gayesini ve sorumluluğunu taşımamız gerekiyor. Elbette ki gecikmelerimiz, yanlışlarımız ya da eksiklerimiz olabilecektir. Önemli olan bunları en azda tutmaktır ve ders alarak geleceğe yönelik o hataların bir daha yapılmamasını sağlamaktır. Bu nedenle sabırla bazı şeyleri biraz akışına bırakmanın uygun olacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte de büyüklerimizin güzel telkinleriyle, güzel yapıcı eleştirileriyle ve dualarıyla rektörümüzün bıraktığı yerden devam etmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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Konuşmaların ardından çiçek takdim edilmesi ile program sona erdi.