Kayseri Devlet Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası 'farkındalık etkinliği'

Kayseri Devlet Hastanesi’nde 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, hastanede görev yapan Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Can Özbaş tarafından sağlık personeline yönelik organ bağışının önemi, organ naklinin hayat kurtarıcı rolü ve bağış süreçleri hakkında bilgilendirici bir eğitim verildi. Eğitime hastane yöneticileri ve sağlık çalışanları katılım sağladı. Ayrıca hastaneye muayene ve tedavi amacıyla başvuran hasta ve hasta yakınlarına, ilgili birimlerde görevli personel tarafından organ bağışı konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Hazırlanan bilgilendirici broşürler dağıtılarak organ bağışının önemi anlatıldı. Vatandaşlara karekod aracılığıyla ilgili bilgilere erişim ve eDevlet üzerinden organ bağışı beyanında bulunma süreçleri hakkında rehberlik edildi.

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Gerçekleştirilen etkinliklerle organ bağışı konusunda toplumda bilinç oluşturulması, gönüllü bağışın teşvik edilmesi ve daha fazla insanın hayata tutunmasına katkı sağlanması hedeflendi.