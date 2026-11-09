Kayseri protokolünden '10 Kasım' mesajları

Kayseri protokolü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Çiçek mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine imza atmış, aziz milletimize Cumhuriyetimizi armağan etmiştir. Onun ileri görüşlülüğü, kararlılığı ve milletine duyduğu güven, bugün de bizlere yol göstermeye devam etmektedir. Bizlere düşen en önemli görev; Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyetimizi, millî ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatanımızın bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

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"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerî dehası ve milletine duyduğu sarsılmaz güvenle dünya tarihine damga vurdu"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Büyükkılıç, Cumhuriyetin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü olan 10 Kasım dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Atatürk'ün ortaya koyduğu bağımsızlık mücadelesinin, Türk milletinin tarih sahnesinde kendi yazısını tayin etme kararlılığının en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlanan bu büyük mücadelenin, bugün de Türkiye'nin geleceğine ışık tutan temel değerleri bünyesinde barındırdığını ifade etti.

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Büyükkılıç, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askerî dehası ve milletine duyduğu sarsılmaz güvenle dünya tarihine damga vurduğunu kaydederek, Cumhuriyetin yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bağımsızlık, özgürlük, millî egemenlik ve ortak gelecek idealinin en önemli teminatı olduğunu vurguladı.

"Cumhuriyetimiz, En Kıymetli Ortak Mirasımızdır"

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Türkiye'nin her alanda daha güçlü, daha üretken ve daha müreffeh bir geleceğe ulaşmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık iradesini bir ülküye, bu ülküyü de Cumhuriyetimizin kuruluşuyla tarihî bir gerçeğe dönüştürmüştür. Bizlere düşen en önemli görev, büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizi bütün değerleriyle yaşatmak, ülkemizin kazanımlarını ileriye taşımak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Bu sorumluluk, hepimizin ortak paydası ve geleceğe karşı taşıdığımız en kıymetli emanettir."

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Atatürk'ün çağdaşlaşma, bilim, eğitim, üretim ve kalkınma hedeflerinin günümüzde de yol gösterici nitelik taşıdığını ifade eden Büyükkılıç, yerel yönetimlerin de bu büyük hedefin önemli paydaşları olduğunu belirtti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin tarihinden, kültürel birikiminden ve üretim gücünden aldığı ilhamla şehri geleceğe hazırlamak için çalıştıklarını kaydetti.

"10 Kasım, milli hafızamızda daima yaşayacaktır"

10 Kasım'ın milletimizin ortak hafızasında derin bir anlam taşıdığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Millî Mücadele kahramanlarımızı ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen bütün büyüklerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve ülkemizin geleceği uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası ve milletimize kazandırdığı Cumhuriyet, sonsuza kadar yaşayacaktır. Ruhları şad, mekânları cennet olsun."

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Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan 10 Kasım mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Başkan Yalçın mesajında, "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca bağımsızlık mücadelemizin lideri değil, aynı zamanda çağdaşlaşma, üretim, kalkınma ve sanayileşme hedefleriyle ülkemize yön veren bir liderdir. Onun ortaya koyduğu muasır medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi, bugün Türk sanayicisinin ve üretim dünyasının en önemli yol haritası olmaya devam etmektedir. Ülkemizin ekonomik kalkınmasının temel taşlarından biri olan sanayi sektörü, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenmektedir. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi olarak üretim, istihdam, ihracat ve teknoloji odaklı yatırımlarla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyoruz. Sanayimizin rekabet gücünü artırmak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. 10 Kasım, Atatürk'ü anmanın yanı sıra onun fikirlerini, çalışkanlık anlayışını ve üretime verdiği önemi bir kez daha hatırlama günüdür. Bizler de sanayiciler olarak, ülkemizin gelişmesi ve refahının artması için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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KTO Başkanı Gülsoy'dan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Gülsoy mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde minnet, saygı ve rahmetle andıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yalnızca askeri ve siyasi başarılarıyla değil, milletimize kazandırdığı özgürlük bilinci, çağdaş vizyon ve sarsılmaz inançla tarihe yön vermiş büyük bir liderdir. Her 10 Kasım, bizler için yalnızca bir yas günü değil; onun ilke ve devrimlerini anlama, bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin sorumluluğunu yeniden idrak etme günüdür. Bizlere düşen en büyük görev, Atatürk'ün emanet ettiği değerlere sahip çıkmak, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Türk iş camiası olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet varlığını koruması için, ekonomik bağımsızlığını sürdürmesi gerektiği bilinci içinde hareket edecek ve bu ilke doğrultusunda gayret göstereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türk istiklal mücadelesinin büyük önderi, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasını saygı ile yâd ediyor, silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi; şükranla, minnetle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun."

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Başkan Palancıoğlu'ndan 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, vefatının 88. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk için bir anma mesajı yayınladı. Başkan Palancıoğlu mesajında şunları ifade etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 88. yıl dönümünde tüm yurtta ve ilimizde saygı, özlem ve dualar ile anılıyor. 10 Kasım yalnızca Atatürk'ü anma günü değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, ilke ve inkılaplarını yeniden hatırladığımız ve yeniden anladığımız gündür. Bizlere emanet bıraktığı güzel ülkemizi bilimden teknolojiye, eğitimden sağlığa, kültürden sanata kadar her alanda ileriye taşımak, milletimizin huzur, refah ve güven içinde yaşaması için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet, onun ‘En büyük eserim' dediği ve Türk milletine bıraktığı en kıymetli emanettir. Biz de bu doğrultuda Melikgazi Belediyesi olarak, onu daima daha ileriye taşımak için vizyon ve rekor hizmetlerimizle aynı azim ve inançla gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatanımız için şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı saygı ve dua ile anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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Büyüksimitci'den 10 Kasım mesajı

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı. Başkan Büyüksimitci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Millî Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederek yalnızca askerî bir zafer kazanmamış, aynı zamanda çağdaş, güçlü ve bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmıştır. Milletimizin azim ve kararlılığına duyduğu güven, ülkemizin geleceğine yön veren en önemli miraslardan biri olmuştur. Atatürk'ün ortaya koyduğu tam bağımsızlık anlayışının en önemli unsurlarından biri de ekonomik bağımsızlıktır. O, güçlü bir ekonominin, gelişmiş bir sanayinin, bilim ve teknolojiye dayalı üretimin ülkemizin kalkınmasındaki belirleyici rolünü yıllar öncesinden görmüş ve bu doğrultuda önemli adımlar atmıştır. Bugün biz sanayicilere düşen en önemli sorumluluk, Cumhuriyetimizin kazanımlarını daha ileriye taşımak, üretim gücümüzü artırmak ve ülkemizin ekonomik bağımsızlığını daha da sağlamlaştırmaktır. Çünkü biliyoruz ki güçlü Türkiye'nin yolu güçlü üretimden, yüksek katma değerli sanayiden, bilimden, teknolojiden ve nitelikli insan kaynağından geçmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, bizlere emanet edilen bu büyük mirası korumanın en anlamlı yolunun, ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak olduğuna inanıyoruz. Atatürk'ün fikirlerinden, azminden ve milletimize duyduğu sarsılmaz güvenden aldığımız ilhamla, gelecek nesillere daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakmak için sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete irtihalinin 88'inci yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad olsun."

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Başkan Mustafa Yalçın'ın mesajı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 88. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Atatürk’ün 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisi olduğunu belirten Başkan Yalçın, yayımladığı mesajında yokluklar ve sıkıntılar içerisinde kurduğu devletin ilelebet yaşayacağına vurgu yaparak, “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 88. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyoruz. O, bir askeri deha olmakla birlikte 20. yüzyılın en büyük devlet adamlarından birisidir. Millî Mücadele yıllarında askeri dehasını ortaya koyan Atatürk, sonrasında kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile de devlet adamlığını ve liderliğini tüm dünyaya göstermiştir. Onun kurduğu cumhuriyet, bugün dünyanın en saygın devletleri arasındadır ve 100 yaşını aşmış köklü bir çınar gibi dimdik ayaktadır” ifadelerine yer verdi.

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Başkan Yalçın mesajını şu şekilde tamamdı:

“Ebediyete intikalinin 88. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha rahmetle anıyor ve sözlerimi şu veciz ifadesi ile sonlandırıyorum; ‘Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır.”