Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 39 asıl ve 27 ek olmak üzere toplam 66 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünün altyapı hizmetlerini kesintisiz, etkin ve verimli şekilde sürdürebilmesine yönelik araç ve ekipman alımı da yer aldı. Söz konusu alım talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca İncesu Belediyesine 50 milyon lira ve Sarız Belediyesine 15 milyon lira ek bütçe taleplerini de görüşen meclis üyeleri, iki talebi de oy birliğiyle kabul etti.

REKLAM

Öte yandan Büyükşehir Meclisi, KASKİ Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Toplantıda 7 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı.

Başkan Büyükkılıç, meclis üyelerine katkıları ve çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, mecliste alınan kararların Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulundu.