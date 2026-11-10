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        Argıncıkspor-Döğergücü FK maçında kazanan çıkmadı

        Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin 3. haftasında 6 golün atıldığı karşılaşmada Argıncıkspor ile Döğergücü FK 33 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:28 Güncelleme:
        Argıncıkspor-Döğergücü FK maçında kazanan çıkmadı

        Kayseri Süper Amatör Küme’de ligin 3. haftasında 6 golün atıldığı karşılaşmada Argıncıkspor ile Döğergücü FK 33 berabere kalarak puanları paylaştılar. İki takımda karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

        Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

        Hakemler: Ahmet Pakırcı, Göktürk Seven, Osman Nuri Bayram

        Döğergücü FK: Muhammed Eren İnalpulat, Ozan Özer, Hasan Kağan Karaarslan (Eymen Çelik dk. 75), Enes Musa Karaağaç, Arda Taştan, Enes Mustafa İlhan, Samet Emir Bilge, Halil İbrahim Demir, Arda Hasan Temir, Ali Tuna Kara, Kürşat Özcan Küçük

        Argıncıkspor: Kemal Çelik, Ozan Arslan Kahriman, Kaan Aşık, Yavuz Selim Kılıçaslan, Hacı Mert Cingöz, Memduh Çökük (Şahin Topuz dk. 60), Süleyman Çetiner, Alper Arda Karakoç, Yusuf Aslan, Eren Cem Çelebi, Tahir Can Çeçen

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        Goller: Enes Mustafa İlhan (dk. 9), Arda Taştan (dk. 28), Enes Musa Karaağaç (dk. 75) (Döğergücü FK), Eren Cem Çelebi (dk. 7,63), Yavuz selim Kılıçaslan (dk. 90) (Argıncıkspor)

        Kırmızı kartlar: Arda Hasan Temir (dk. 70) (Döğergücü FK), Kaan Aşık (dk. 70) (Argıncıkspor)

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