Develispor evinde 2-1 kazandı
Kayseri Süper Amatör Küme'nin 3. haftasında Develispor, sahasında oynadığı maçta Amaratspor'u 21 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Kayseri Süper Amatör Küme’nin 3. haftasında Develispor, sahasında oynadığı maçta Amaratspor’u 21 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.
Stat: Develi İlçe Stadı
Hakemler: İbrahim İmrağ, Arda Sarıkaya, Samet Küçükyalçın
Develispor: Onur Muhammed Karaarslan, Yaşar Çam, Ali Bayram (İsmail Yerlikaya dk. 89), Halil İbrahim Arslan, Mükremin Bayrak, Talha Çoban, Sefa Şahin, Burak Çalış (Mehmet Bayram dk. 83), Arda İlhan (Hüseyin İşçi dk. 89), Ömer Yüksel Koç (Emre Can Akkaya dk. 73), Furkan Acar
Amaratspor: Muhammed Ali, Samet Can Çapar (Yasin Dumlu dk. 83), Bünyamin Yüce, Yusuf Kaya, Egemen Polat (Ömer Talha Günal dk. 63), Mustafa Erginer, Muhammed Tolga Şahin (Fatih Demircan dk. 63), Halil İbrahim Cıngıllı (Hafız Türkmen dk. 83), Behçet Ekinci, İsmail Aydoğdu, Ali Öztürk (Samet Mermer dk. 33)
Goller: Ali Bayram (dk. 5, 79) (Develispor), Fatih Demircan (dk. 65) (Amaratspor)
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