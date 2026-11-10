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        Erciyes Esen Makina FK ilk galibiyetini aldı

        Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 3. haftasında güçlü rakibi Kayseri Atletikspor'u 20 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:29 Güncelleme:
        Erciyes Esen Makina FK ilk galibiyetini aldı

        Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 3. haftasında güçlü rakibi Kayseri Atletikspor’u 20 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

        Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

        Hakemler: Mustafa Emin Erkul, Ersin Öztürk, Yusuf Emre Bilir

        Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Yaşar Berk Yorgancı, Eray Eker, Mehmet Doğru (İsmail Dumlu dk. 70), Beytullah Özcan (Arda Gökalp dk. 90), Osman Şentürk (Mehmet Melih Tunç dk. 90), Muhammet Ali Taş (Metin Çakıcı dk. 70), Haki Özer (Mert Arısoy dk. 82), Latif Aydemir, Batuhan İlhan, Osman Efe Susam

        Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Yusuf Tolu (İsmail Erdi Halis dk. 62), Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, Alper Durdu (Bedirhan Arslan dk. 32), Utku Berat Sezer, Ayhan Gürbüz, Ahmet Talha Fındık (Ahmet Özdemir dk. 70), Alper Güler (Suha Çetin dk. 70), Armağan Malik Çelik (Furkan Batar dk. 46)

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        Goller: Mehmet Doğru (dk. 54), Beytullah Özcan (dk. 86) (Erciyes Esen Makina FK)

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