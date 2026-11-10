Erciyes Esen Makina FK ilk galibiyetini aldı
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 3. haftasında güçlü rakibi Kayseri Atletikspor'u 20 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Erciyes Esen Makina FK, ligin 3. haftasında güçlü rakibi Kayseri Atletikspor’u 20 yenerek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Emin Erkul, Ersin Öztürk, Yusuf Emre Bilir
Erciyes Esen Makina FK: Yunus Karamanoğulları, Yaşar Berk Yorgancı, Eray Eker, Mehmet Doğru (İsmail Dumlu dk. 70), Beytullah Özcan (Arda Gökalp dk. 90), Osman Şentürk (Mehmet Melih Tunç dk. 90), Muhammet Ali Taş (Metin Çakıcı dk. 70), Haki Özer (Mert Arısoy dk. 82), Latif Aydemir, Batuhan İlhan, Osman Efe Susam
Kayseri Atletikspor: Ali Birol, Yusuf Tolu (İsmail Erdi Halis dk. 62), Abdülsamet Şimşek, Emre Tunahan Gürbüz, Mehmet Tatlı, Alper Durdu (Bedirhan Arslan dk. 32), Utku Berat Sezer, Ayhan Gürbüz, Ahmet Talha Fındık (Ahmet Özdemir dk. 70), Alper Güler (Suha Çetin dk. 70), Armağan Malik Çelik (Furkan Batar dk. 46)
Goller: Mehmet Doğru (dk. 54), Beytullah Özcan (dk. 86) (Erciyes Esen Makina FK)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.