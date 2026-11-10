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        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak'tan 10 Kasım mesajı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 09:32 Güncelleme:
        KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak'tan 10 Kasım mesajı

        Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Recep Ulucak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

        Rektör Ulucak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Millî Mücadele’ye öncülük etmiş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda ve ülkemizin çağdaşlaşma sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarını koruyarak ülkemizin gelişmesine katkı sağlamak ve millî birlik ve beraberliğimizi güçlendirmektir. Bu vesileyle, vefatının 88. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Millî Mücadele’mizin tüm kahramanlarını rahmet ve saygıyla anıyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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