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        Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kayseri'de saygıyla anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kayseri'de düzenlenen tören ile anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kayseri'de saygıyla anıldı

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihal edişinin 88. yılında Kayseri'de düzenlenen tören ile anıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk bırakma töreni ile başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Garnizon Komutanı Vekili Hava Tümgeneral Serkan Gökhan Can, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk bırakma töreninin ardından saat 09.05'te siren sesleri ile birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.

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        Törenin ardından açıklama yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Ebediyete irtihal edişinin 88. yıldönümünde Kayseri'nin Cumhuriyet Meydanı'nda hep beraber Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yani atamıza olan minnettarlığımızı ifade etmek için tüm Türkiye'de olduğu gibi minnettarlığımızı göstermek için bu alandayız. İlk günkü gibi tüm Türkiye'de hüzün, yüreklerde hissedilen acı devam ediyor. Ancak atamızın bizlerden en büyük isteği Türkiye'yi yukarılara çıkarmak ve ülkemiz için çok çalışmamızdı. Biz de hangi kurumda olursak olalım hangi işi yapıyorsak yapalım işimizi en iyi şekilde yaparak asıl minnettarlığımızı göstermek için mücadele vermeye devam edeceğiz. Görevimizi en iyi şekilde yapacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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