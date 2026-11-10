Başkan Büyükkılıç: "Kartal Kavşağı'nda karışıklığa müsaade etmem" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Depremle ilgili olarak şehrimizde 2 milyon metrekare Mikrobölgeleme çalışması yaptık" "İyi niyetli olarak her zaman Kayserispor'un yanındayız" "Fuar alanına kalıcı işlevsellik katacağız "

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin en önemli çalışmalarından biri olan Kartal Kavşağı'nın Aralık ayı sonunda tamamlanmasını planladıklarını söyleyerek, "Kartal Kavşağı'nda karışıklığa müsaade etmem" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kentin en gözde yatırımlarından biri olan ve trafiğe büyük bir soluk aldıracak Kartal Kavşağı Projesi'nden spora, kente değer katacak projelerden depreme kadar bir çok konuya değinen Büyükkılıç, geçmiş dönemde kamuoyunu meşgul eden Kartal Kavşağı'nın yapımında çalışan işçilerin maaşlarının gecikmesiyle ilgili konuştu. Nerede bir sıkıntı varsa kendisinin orada olacağını aktaran Büyükkılıç, "Kendimizi iyi ifade edemediğimizde bazıları istismar edebilir, kullanabilir. Ben onlara bakmam. Ben işin neresindeyim ona bakarım. Allah'a şükürler olsun. Kartal Kavşağı yapımında yüzde 70'lerin üzerine çıkmış durumdayız. Benim son gittiğim hafta içerisindeki işleri benim telefonuma attılar. Süreci adım adım takip ediyoruz. Nerede bir sıkıntı var, orada Memduh Başkan var. Buralarda bazen yanlış anlaşılmalar ve yanlış davranışlar olabiliyor. O problemleri aşmakta bize yakışır. Çünkü biz şu anda altın günlerimizi yaşıyoruz. Yani Kartal Kavşağı'mız için zaman daralıyor. Bizim bu önemli günleri gerek Kartal Kavşağı'nda gerekse asfalt çalışmalarımızla ilgili yapacağımız uygulamaları için bu geçerli. Kayseri'de kış ayları geldiği zaman ne kadar çalışılmak istense de kenara çekilmek zorunda kalınır. O nedenle dışardaki işlerimizi bitirip, kapalı alanlarda yapılması gereken çalışmaları da yapabiliriz mantığında hızlandırmak lazım. Zaman aleyhimize çalışmasın, günler kıymetli ve önemli diye sürekli uyarılarda bulunarak, yol alıyoruz. Çok şükür hava şartları şimdi iyi gidiyor" dedi.

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"Kartal Kavşağı'nı önemsiyoruz"

Kartal Kavşağı Projesi hakkında yapılan olumsuz yorumların projeye gölge düşüreceğini dile getiren Büyükkılıç, "Cumartesi günü sosyal medyalarda paylaşılan bazı açıklamalar olmuş. Daha sonra ben gerekli talimatları verdim ve maaş ödenmemesi konusuyla ilgili girişimlerde bulunuldu. Kartal Kavşağı'nı olumsuz olarak paylaşmak ya da kamuoyuna orada bir sıkıntı varmış gibi algı oluşturulmasının bizim şehrimize zararı olur. Projemize gölge düşer. Biz Kartal Kavşağı'nı önemsiyoruz. Hem müşavir firma takip ediyor hem de bizim ekip takip ediyor. Firma güçlü bir firma sıkıntı yok. Ancak taşeronla o dönemde buradaki bir yetkili arasında laflar karşı karşıya gelmiş diye duydum. Gerekli müdahaleler yapıldı ve aşıldı. Biz böyle bir duruma müsaade etmeyiz. Çünkü bu iş bizim işimiz. Bizi ilgilendirmese de bizi ilgilendirir. Hiçbir zaman ‘beni ilgilendirmez, boşver' demem. Bizim firmaya ödemelerimizde bir aksaklık yok. Ancak bu firmanın 30'a yakın farklı yerlerde inşaat çalışmaları var. Kendi bütçeleri içerisinde ufak tefek aksaklıklar olabilir. Önemli olan sorun değil, sorunu aşmak" şeklinde konuştu.

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"Kartal Kavşağı'nı yıl sonuna bitirmeyi umuyoruz"

Kartal Kavşağı'nın yapımının hızla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, kavşağın yıl sonuna bitmesini umduklarını söyleyerek, "Amacımız trafiği aksatmamak, en az şekilde trafik sıkıntısı oluşturarak, yol almak. Çok şükür trafikte ciddi manada bir engellenme yok. Alternatif yolları üretme düşüncesinde bize en büyük desteği Köşk Kışla'dan geçmemize müsaade ederek, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler verdi. Bu önemliydi. En burası kısa bir yol ama stratejik bir yol. Orası açılmasa biraz zorlanırdık. Diğer alternatif yollarda da okullarımızdan geçtik onlar bize anlayışla yaklaştılar. Cezaevinin dibinden geçtik. Buraları alternatif yol değil de adeta kalıcı bir yol gibi çalışmalarını yaptık. Baştan salma hiçbir iş yapmadık. Önemli olan Kartal Kavşağı'nın trafiğe açılması. Şu anda dediğimiz gibi ulaşım açısından ciddi manada bir sıkıntı yok. Ancak temennimiz konforumuzu artırmak. Kartal Kavşağı'mızın Aralık ayının sonuna 2027 yılının başına bitmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu medreseyi bulduk"

Camikebir bölgesinde yapılan çalışmalarda Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu medreseyi bulduklarını ve kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Camikebir'imiz ile ilgili dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyoruz. Okulun yerine yapılan dükkanlar, hak sahiplerine teslim edildi. Bir kısmını da Camikebir'imizin kuzeyinde kalan dükkanlarla anlaşmamızı gerçekleştirdik. Yılbaşında boşaltarak kalan kısma geçecekler. Orada yıkımlar başlayacak. Ben bize çalışmalarımızda kolaylık gösteren, iyi niyetli destekler veren Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kıblesinde de yapmış olduğumuz çalışmalarda da Mehmet Melikgazi Hazretlerinin yaptırmış olduğu medreseyi bulduk. Kazısını yaptık ve yapıtaşlarını bulduk. Medresenin üzerinde bulunan dükkanlarımızdaki esnafımızı mağdur etmedik. Oranın yıkılmasının ardından yapılan kazılarda medresemiz ortaya çıktı" diye konuştu.

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"Depremle ilgili olarak şehrimizde 2 milyon metrekare Mikrobölgeleme çalışması yaptık"

Depreme de değinen Büyükkılıç, "Depremle ilgili olarak şehrimizde 2 milyon metrekare Mikrobölgeleme çalışması yaptık. Kayseri'yi aşağı yukarı baştan sona taradık. Sondajlar vuruldu, gerekli incelemeler yapıldı. Sonuç olarak baktığımızda Kayseri, Kahramanmaraş depremiyle bir bakıma test oldu. Hatırlanacağı üzere merkezde bir bina vardı. Orası ağır hasar aldı ve yıkıldı. Şuanda da yapılıyor. Onun dışında ciddi manada ağır hasarlı bir binayla karşılaşmadık. Sarız'ımızda, Pınarbaşı'mızda özelliksiz yapılardan köy bölgelerinde yıkılanlar oldu. Allah'a şükür can kaybı yaşanmadı. Bütün bunlara rağmen biz de üzerimize düşeni yapma yönünde irade gösteriyoruz. Raporlar doğrultusunda planlamalar yapmaya, gerekli duyarlılığı göstermeye çalışıyoruz" dedi.

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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün Kayseri'de 7'nin üzerinde deprem yaşanabileceği konusunda yaptığı değerlendirmeyle ilgili konuşan Büyükkılıç, "Naci Bey ‘7.0'ın üzerinde deprem olabilir' diyebilir. Naci Bey kendine göre bir otorite. Felaket tellallığı yapmak yerine, üzerimize düşeni yapmak bize yakışır" ifadelerini kullandı.

"Fuar Alanı ile ilgili bir projemiz var"

Fuar Alanı'nı canlı hale getirmek için çeşitli fonksiyonlar yükleyeceklerini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, "Bizim şu anda Fuar Alanı ile ilgili bir projemiz var. Fuar Alanı'nı daha canlı hale getirmek için hem düzenlemeler hem de çeşitli fonksiyonlar yükleyeceğiz. Orada şehrin kuzeyine hitap edecek bir potansiyel var. Bir ihtiyaç oldu. Geçmiş dönemde insanlarımız bu kadar dışarı çıkmıyordu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne bakıyoruz ve "bugüne kadar insanlarımız nere eğlenirmiş" diyoruz. Fuar Alanı'da yapılan çalışmalarla etkinliklere fırsat vereceğiz. Biz yaptıkça insanlarımız kullanıyor. Buda bizi keyiflendiriyor" şeklinde konuştu.

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"Fuar alanının kalıcı olmasına özen gösteriyoruz"

Fuar alanı yanındaki DTM işletmesinin 2028 yılı itibariyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde yer alacağını dile getiren Büyükkılıç, "Fuar alanının 2028'te süresi bitiyor. Tamamen Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alacak. Orada iyileştirme yapmak suretiyle kalıcı olmasına özen gösteriyoruz. Yeni fonksiyonlar yüklenecek ve günün ihtiyaçlarına karşılık verecek. Kalıcı hizmet verecek mekanlara ihtiyaç var" dedi.

"Kayserispor, şampiyon olacak"

Kayserispor'un şampiyon olacağına olan inançlarının tam olduğunu aktaran Büyükkılıç, "Kayserispor inşallah şampiyon olacak. Geçen hafta Muğlaspor galibiyetinin ardından hızlı bir şekilde primler ödendi. Ali Çamlı Başkanım da zaten işin üzerinde ve ciddi manada herhangi bir sıkıntı yok. Sıkıntı varsa onlarda aşılır. Milli araya lider olarak girmemiz çok yakışırdı. Bizim ilk 2'nin içerisinde yer almamız lazım. Bu konumumuzu mutlaka korumamız lazım. Biz iyi niyetli olarak her zaman Kayserispor'un yanındayız. Yasal çerçevede üzerimize düşen ne varsa yaptık, yapıyoruz, yaptırmaya çalışırız. Ümraniyespor maçını uçakta izledim ve mağlubiyetin ardından kahroldum. Takımımıza yakıştıramadım. Kayserispor'a hepimizin sahip çıkması yakışır" diye konuştu.

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Büyükkılıç ayrıca, varsayımlar üzerinden hiçbir girişimde bulunmadığını ve bulunduğu yerin bulunduğu süre içerisinde hakkını vermekle sorumlu olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve teşkilat mensuplarıyla istişare olmadan bir iş yapmayacağını belirtti.