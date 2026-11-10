Başkan Çolakbayrakdar: "Satrançta kazanan, Türkiye'nin geleceği olan evlatlarımız olacak" Kocasinan, Türkiye'nin en prestijli satranç organizasyonlarından birine ev sahipliği yapıyor

Kocasinan Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Satranç Türkiye Kupası’na ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kayseri’de tek, Türkiye’de ise sayılı örneklerden biri olan Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi’ni şehre kazandırarak satranç sporuna önemli bir ivme kazandıran Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Kupası’nın yeniden Kocasinan’ın ev sahipliğinde düzenlenmesinin, bu alanda atılan doğru adımların ve yapılan yatırımların en somut göstergesi olduğunu vurguladı.

Satranç Türkiye Kupası, 1421 Kasım tarihleri arasında Talas Spor Salonu’nda düzenlenecek olup Türkiye’nin dört bir yanından gelen usta ve genç sporcular şampiyonluk için mücadele edecek. Yedi gün boyunca strateji, zeka ve sabrın ön plana çıkacağı organizasyon, satranç tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatırken Kayseri’nin spor alanındaki marka değerine de önemli katkı sağlayacak.

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"Lider şehir Kayseri’miz, şimdi de satrançta öncü olacak"

Satrancın yalnızca bir spor dalı değil, aynı zamanda çocukların düşünme, analiz etme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştiren önemli bir eğitim aracı olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Öncelikle turnuvaya katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Bu turnuvada kazanan, Türkiye’nin geleceği olan evlatlarımız olacaktır. Rabbim başarılarını daim etsin. Bizler Kocasinan’ımızda fiziki, sosyal, kültürel ve sportif birçok yatırım gerçekleştiriyoruz. Ancak yapılan yatırımların en kıymetlisi insana yapılan yatırımdır. Özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için hayata geçirilen her proje, geleceğimize bırakılan en değerli mirastır. Spor, gençlerimizin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişiminde çok önemli bir yere sahip. Satranç ise zekayı, stratejik düşünmeyi, sabrı ve doğru zamanda doğru karar vermeyi öğreten çok özel bir branş. Bu nedenle satranç sporuna ayrı bir önem veriyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bu sporla tanışsın, kendilerini geliştirsin ve gelecekte ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada başarıyla temsil etsin." diye konuştu.

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"Kocasinan, Türkiye’nin satranç merkezlerinden biri oluyor"

Kocasinan’da sporun her alanında önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ve gençlerin yeteneklerini keşfedebilmeleri için bütün imkanları seferber ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız, çocuklarımızın bedenen, zihnen ve ruhen gelişimlerine katkı sağlamak, onların yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri imkanları oluşturmaktır. Şehrimize kazandırdığımız Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi ile satranç sporunu daha geniş kitlelere ulaştırmayı, çocuklarımızın ve gençlerimizin bu alanda kendilerini geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Bu merkezden yetişecek sporcularımızın Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası başarılara da imza atacağına inanıyorum. Kocasinan’ı satrançta önemli bir merkez haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Büyük ve Güçlü Türkiye’nin geleceğini inşa edecek olan gençlerimiz için bu tür ulusal ve uluslararası organizasyonları artırarak devam ettireceğiz. Bu vesileyle organizasyona katkı sunan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Satranç Federasyonumuza ve emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum."

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"Türkiye Kupası’nın Kocasinan’da düzenlenmesi, doğru hamlelerimizin tescilidir"

Kocasinan Belediyesi olarak gençliğe ve spora yapılan yatırımları geleceğe yapılan yatırım olarak gördüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye Kupası’nın yeniden Kocasinan’da düzenlenmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Biz satrançta doğru hamleyi yaptık. Şehrimize kazandırdığımız Satranç Eğitim ve Turnuva Merkezi’nin ardından Türkiye Kupası’na ikinci kez ev sahipliği yapmamız, bu alandaki çalışmalarımızın ve hedeflerimizin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Kocasinan’ımızı sporun her dalında olduğu gibi satrançta da öncü şehirlerden biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki satrançta atılan her doğru hamle, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğine yapılan değerli bir yatırımdır." ifadelerini kullandı.