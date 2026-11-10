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        Başkan Yalçın'ın 30 yıllık koleksiyonu görücüye çıkıyor

        Talas Belediyesi, kültürlerin renklerini, geleneklerini ve hikâyelerini aynı çatı altında buluşturan özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 30 yıllık koleksiyonundan oluşan Dünya Bebekleri Sergisi, 25 farklı ülkeden 229 bebeği sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Başkan Yalçın'ın 30 yıllık koleksiyonu görücüye çıkıyor

        Talas Belediyesi, kültürlerin renklerini, geleneklerini ve hikâyelerini aynı çatı altında buluşturan özel bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın 30 yıllık koleksiyonundan oluşan Dünya Bebekleri Sergisi, 25 farklı ülkeden 229 bebeği sanatseverlerle buluşturacak.

        Porselen ve kumaştan yapılmış birbirinden özel bebeklerin yer aldığı sergi, farklı coğrafyaların kültürel zenginliğini, geleneksel kıyafetlerini ve yaşam biçimlerini yansıtan renkli bir kültür yolculuğu sunacak.

        Yıllar içinde büyük bir özenle oluşturduğu koleksiyonunu ziyaretçilerle paylaşacak olan Başkan Mustafa Yalçın, sergide kültürlerin, renklerin ve hikâyelerin buluştuğu bu özel koleksiyonu hemşehrileriyle buluşturmaktan mutluluk ve onur duyacağını ifade etti.

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        Küratörlüğünü Nevin Kılıç'ın üstlendiği Dünya Bebekleri Sergisi'nin açılışı, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilecek. 1421 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, her yaştan ziyaretçiye dünyanın farklı kültürlerini bebekler aracılığıyla tanıma fırsatı sunacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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