Melikgazi'nin gün yüzüne çıkardığı tarihi konakta bağcılık kültürü yeniden canlanacak

Geçmişine sahip çıkarak geleceğe daha emin adımlarla ilerleyen Melikgazi Belediyesi, Germir’de bulunan Bakkaloğlu Konağı’nda yapılan restorasyon çalışmalarını tamamladı.

Konak, peyzajı ve tefrişatından sonra 2027 yazında Bağ Müzesi olarak hizmet vermeye ve Kayseri turizmine katkı sunmaya başlayacak. Tarihi mirasına sahip çıkan belediye olarak tarihi Bakkaloğlu Konağı’nı restore edip günümüze kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Germir Mahallemizdeyiz. Germir eski tarihi dokusuyla Kayseri’nin en önemli mahallelerinden bir tanesi. Burada bulunan konağımızın restorasyonunu tamamladık. Aslında bu konağın çoğu yeri çökmüş ve kullanılmayacak durumdaydı. Biz burayı Bakkaloğlu ailesi ile konuşarak belediyemize aldık. Büyük bir emekle restore ettik. Şu anda konakla ilgili çalışmalarımız bitti peyzajına başladık. 5000 metrekare alanda Kayseri’nin bağcılık kültürünü tanıtacak Bağ Müze’sini hayata geçiriyoruz. Bağın diğer kullanacak alanlarını ve tefrişini yapacağız. Dolayısıyla Germir’deki Bağ Müzemiz gerçekten Kayseri’ye yakışacak Kayseri’ye gelenlerin gezip görerek; Gesi Bağları, Germir Bağları, Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor türküsü ile birlikte başkalarına en iyi şekilde anlatacağı mekanlardan bir tanesi olacak. Özverili çalışmaları için ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah 2027 yılı yazında bu Bağ Müze’miz çok daha güzel olacak. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.