Kayseri'de erkek arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Funda Z. (34), maktul Serkan Ceviz'in (20) annesi ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Funda Z. savunmasında, olayın kasıtlı ve bilinçli şekilde gerçekleşmediğini öne sürdü.

Mütalaadaki suçlamayı kabul etmediğini belirten Funda Z, "Maktul ile aramızda yaşanan olay evde aniden gelişti. Tasarlama konusu olmamıştır. Maktul yere düştüğünde ben ambulansı aradım. Sağlık ekipleri geldiğinde maktul yaşıyordu. Bizim gelgitli bir ilişkimiz vardı. Ben böyle olmasını istemezdim. Çok üzgün ve pişmanım. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

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Müşteki anne Melek ve baba Osman Ceviz de sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamadı.

Öte yandan, kararın açıklandığı sırada maktulün annesi Melek Ceviz, salonda fenalık geçirdi.

- Olay

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 11 Ocak'ta Funda Z, tartıştığı erkek arkadaşı Serkan Ceviz'i bıçakla yaralamış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceviz'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.