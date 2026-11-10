Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        COP31
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayseri'de erkek arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kayseri'de erkek arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Kayseri'de erkek arkadaşını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşını bıçakla öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Funda Z. (34), maktul Serkan Ceviz'in (20) annesi ve babası ile taraf avukatları hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı geçen celse verdiği mütalaasını yineleyerek sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

        Funda Z. savunmasında, olayın kasıtlı ve bilinçli şekilde gerçekleşmediğini öne sürdü.

        Mütalaadaki suçlamayı kabul etmediğini belirten Funda Z, "Maktul ile aramızda yaşanan olay evde aniden gelişti. Tasarlama konusu olmamıştır. Maktul yere düştüğünde ben ambulansı aradım. Sağlık ekipleri geldiğinde maktul yaşıyordu. Bizim gelgitli bir ilişkimiz vardı. Ben böyle olmasını istemezdim. Çok üzgün ve pişmanım. Öldürme kastım yoktu" diye konuştu.

        REKLAM

        Müşteki anne Melek ve baba Osman Ceviz de sanığın herhangi bir indirim uygulanmaksızın cezalandırılmasını talep etti.

        Taraf avukatlarının esasa ilişkin beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında haksız tahrik indirimi uygulamadı.

        Öte yandan, kararın açıklandığı sırada maktulün annesi Melek Ceviz, salonda fenalık geçirdi.

        - Olay

        Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 11 Ocak'ta Funda Z, tartıştığı erkek arkadaşı Serkan Ceviz'i bıçakla yaralamış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Ceviz'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Çelik fabrikasındaki faciada can kaybı 18'e yükseldi
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Hegseth: Azil süreci tam bir saçmalık
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Emlak Katılım satın almaları tamamladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 10 Kasım 2026 haberleri
        ABD enflasyonu altını vurdu
        ABD enflasyonu altını vurdu
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        Bulgaristan'da 70 araçlık zincirleme kaza
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        "Yolculuğumuzun kalbinde sürdürülebilirlik var"
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        G.Saray itirafı: Çok şaşırdım
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        Gündem sıfır atık ve iklim değişikliğiyle mücadele
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        "Annelik çok güzel, keşke tatsaydım"
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar, sessiz beyin hasarı riskini yüzde 40 artırıyor
        Başkent bembeyaz!
        Başkent bembeyaz!
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        İsrail'de "Değişim Bloğu" kilit isimlerde uzlaştı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        9. kattan düşen kadının eşi tutuklandı
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Enerji dönüşümü için 300 milyar dolarlık yatırım
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        Fobiye rağmen son 10 yılın en iyisi!
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        10 Kasım'da COP31'de duygusal anma
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        'Sadece G.Saray' demişti, bonservisi belli oldu!
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan
        Dünyanın en iyi restoranı İspanya'dan

        Benzer Haberler

        Kayseri, Satranç Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak
        Kayseri, Satranç Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak
        Melikgazi Belediyesi tarihi konakta bağcılık kültürünü yeniden canlandıraca...
        Melikgazi Belediyesi tarihi konakta bağcılık kültürünü yeniden canlandıraca...
        Hacılar'da 400 milyon liralık ulaşım yatırımı
        Hacılar'da 400 milyon liralık ulaşım yatırımı
        Kayseri'de Melik Mehmed Gazi Medresesi Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Kayseri'de Melik Mehmed Gazi Medresesi Hatıra Ormanı oluşturuldu
        Kayseri'de Büyük Önder Atatürk anıldı
        Kayseri'de Büyük Önder Atatürk anıldı
        Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi
        Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'ndaki çalışmaları inceledi