Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Babalar Günü dolayısıyla düzenlenen "Baba-Çocuk Satranç Turnuvası"nda ailelerle bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciliği ve belediye işbirliğinde belediye hizmet binasında gerçekleştirilen turnuva, vatandaşlardan ilgi gördü.



Toplam 64 aile ve 128 katılımcının yer aldığı etkinlikte, aileler birlikte vakit geçirerek sosyal bağlarını kuvvetlendirdi.



Turnuvada ailelerle bir araya gelen Çolakbayrakdar, belediye olarak çocukların aileleriyle zaman geçirebileceği sosyal ve kültürel etkinlikleri artırarak sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.



Turnuva, dereceye giren ailelere ödüllerinin takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

