Belediye başkanı 25 ülkeden 229 parçalık oyuncak kız bebek koleksiyonu oluşturdu

ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kızlarını mutlu etmek için aldığı oyuncaklar yıllar içinde 25 ülkeden 229 bebeğin yer aldığı koleksiyona dönüştü.

Koleksiyonda, Polonya, Almanya, Macaristan, İspanya, Romanya, Brezilya ve Moğolistan gibi birçok ülkeye ait oyuncak kız bebeklerin yanında Kızılderili bebekler de yer alıyor.

Porselen bebeklerin ağırlıklı olduğu koleksiyonda, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde kadınlarca yapılan yöresel Soğanlı bez bebeği de bulunuyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, 34 yıl önce Almanya'ya yaptığı seyahatte o zaman bir yaşında olan kızına gelin bebek aldığını, oyuncak bebekle ilk tanışmalarının bu şekilde olduğunu söyledi.

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Kız bebeğin masumiyetin, saflığın, samimiyetin ve sevginin ifadesi olduğunu belirten Yalçın, ikinci kız evlatlarının da aileye katılmasıyla oyuncak kız bebeklere olan ilgilerinin arttığını, kızlarına oyuncak bebekler almaya başladığını dile getirdi.

Yalçın, yıllar içinde bebeklerden bir koleksiyon oluştuğunu vurgulayarak, "Şu anda 25 ülkeden 229 tane bebeğimiz olmuş. Bunlara da evde özel bölüm yaptırdım, raflar, vitrinler. Aynı zamanda bakımını da kendim üstleniyorum." dedi.

- "Dünyanın hemen hemen her bölgesinden bebeğimiz oldu"

Belediye başkanı olarak böyle bir koleksiyona sahip olmasının ilginç karşılanabileceğini ifade eden Yalçın, "Bizim gibi resmi ve ciddi makamlarda bulunanlardan bu bir sürpriz olarak yansıyacak ama herkesin gönlünde bir güzellik vardır. Belki de birikimi olanlar vardır, paylaşırlar. Benden sonra da güzel kişisel sergiler olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

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Koleksiyonuna en son İspanya'ya ait bir oyuncak bebeği kattığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Ondan önce Polonya'dan bir bebek almıştım. Bizim Soğanlı bebeği ve diğer bebekler zaten ülkemizde çok meşhur. Brezilya'dan Brezilya bebeği aldım. Bir tek bulamadığım Heidi bebek kaldı, onu da bulursam tamamlanacak. Bir ara kafayı Eskimo bebeğe taktım. Bizim antika pazarındaki arkadaşlar bana onu buldu. Bir de Kızılderili bebeğim eksikti, onu da tamamladım. Dünyanın hemen hemen her bölgesinden bebeğimiz oldu."

Yalçın, 25 ülkeye ait, kimisi hediye, kimisi kendisinin aldığı 229 bebeği "Dünya Bebekleri" isimli sergide 14 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluşturacağını sözlerine ekledi.