Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Belediye başkanı 25 ülkeden 229 parçalık oyuncak kız bebek koleksiyonu oluşturdu

        Belediye başkanı 25 ülkeden 229 parçalık oyuncak kız bebek koleksiyonu oluşturdu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kızlarını mutlu etmek için aldığı oyuncaklar yıllar içinde 25 ülkeden 229 bebeğin yer aldığı koleksiyona dönüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Belediye başkanı 25 ülkeden 229 parçalık oyuncak kız bebek koleksiyonu oluşturdu

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın kızlarını mutlu etmek için aldığı oyuncaklar yıllar içinde 25 ülkeden 229 bebeğin yer aldığı koleksiyona dönüştü.

        Koleksiyonda, Polonya, Almanya, Macaristan, İspanya, Romanya, Brezilya ve Moğolistan gibi birçok ülkeye ait oyuncak kız bebeklerin yanında Kızılderili bebekler de yer alıyor.

        Porselen bebeklerin ağırlıklı olduğu koleksiyonda, Yeşilhisar ilçesinin Soğanlı Mahallesi'nde kadınlarca yapılan yöresel Soğanlı bez bebeği de bulunuyor.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, 34 yıl önce Almanya'ya yaptığı seyahatte o zaman bir yaşında olan kızına gelin bebek aldığını, oyuncak bebekle ilk tanışmalarının bu şekilde olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Kız bebeğin masumiyetin, saflığın, samimiyetin ve sevginin ifadesi olduğunu belirten Yalçın, ikinci kız evlatlarının da aileye katılmasıyla oyuncak kız bebeklere olan ilgilerinin arttığını, kızlarına oyuncak bebekler almaya başladığını dile getirdi.

        Yalçın, yıllar içinde bebeklerden bir koleksiyon oluştuğunu vurgulayarak, "Şu anda 25 ülkeden 229 tane bebeğimiz olmuş. Bunlara da evde özel bölüm yaptırdım, raflar, vitrinler. Aynı zamanda bakımını da kendim üstleniyorum." dedi.

        - "Dünyanın hemen hemen her bölgesinden bebeğimiz oldu"

        Belediye başkanı olarak böyle bir koleksiyona sahip olmasının ilginç karşılanabileceğini ifade eden Yalçın, "Bizim gibi resmi ve ciddi makamlarda bulunanlardan bu bir sürpriz olarak yansıyacak ama herkesin gönlünde bir güzellik vardır. Belki de birikimi olanlar vardır, paylaşırlar. Benden sonra da güzel kişisel sergiler olur diye düşünüyorum." diye konuştu.

        REKLAM

        Koleksiyonuna en son İspanya'ya ait bir oyuncak bebeği kattığını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Ondan önce Polonya'dan bir bebek almıştım. Bizim Soğanlı bebeği ve diğer bebekler zaten ülkemizde çok meşhur. Brezilya'dan Brezilya bebeği aldım. Bir tek bulamadığım Heidi bebek kaldı, onu da bulursam tamamlanacak. Bir ara kafayı Eskimo bebeğe taktım. Bizim antika pazarındaki arkadaşlar bana onu buldu. Bir de Kızılderili bebeğim eksikti, onu da tamamladım. Dünyanın hemen hemen her bölgesinden bebeğimiz oldu."

        Yalçın, 25 ülkeye ait, kimisi hediye, kimisi kendisinin aldığı 229 bebeği "Dünya Bebekleri" isimli sergide 14 Kasım'da Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki Büyük Şehir Sanat Galerisi'nde ziyaretçilerle buluşturacağını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        Washington-Tahran hattında kritik pazarlık
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Epstein dosyası Temsilciler Meclisi'ne geliyor
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        G.Saray'ın vazgeçilmez ikilisi!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşma
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        Aramaya çıktığı kardeşini aracında ölü buldu
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        NVIDIA'da bir yasak aşk iddiası daha
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İlk iş gününün 3'üncü saatinde yaşamını yitirdi
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        İsveç'ten "35'e 35" girişimine destek mesajı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        Vadideki ölüme Yargıtay'dan tahliye kararı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi'ne davet
        Büyükşehir'den Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi'ne davet
        KTO Başkanı Gülsoy ve yönetiminden MHP lideri Bahçeli ile Genel Başkan Yard...
        KTO Başkanı Gülsoy ve yönetiminden MHP lideri Bahçeli ile Genel Başkan Yard...
        Sarımsaklı Mahallesi'ne hizmet üstüne hizmet
        Sarımsaklı Mahallesi'ne hizmet üstüne hizmet
        AGÜ Mimarsinan Kampüsü 13 yıldır inşaat halinde duruyor
        AGÜ Mimarsinan Kampüsü 13 yıldır inşaat halinde duruyor
        Kayseri'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de altın dolandırıcılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Park halindeki Mercedes otomobil motor kısmından alev aldı
        Park halindeki Mercedes otomobil motor kısmından alev aldı