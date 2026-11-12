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        Büyükşehir'den Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi'ne davet

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine ulaşan eğitim hizmetleri vizyonu doğrultusunda bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki lokomotif kuruluşu KAYMEK tarafından, Kayseri Aile Akademisi, YEDAM ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde 13 Kasım Cuma günü Temel Bağımlılık Eğitimi düzenlenecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Büyükşehir'den Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi'ne davet

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimine ulaşan eğitim hizmetleri vizyonu doğrultusunda bağımlılıkla mücadele çalışmalarına katkı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki lokomotif kuruluşu KAYMEK tarafından, Kayseri Aile Akademisi, YEDAM ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde 13 Kasım Cuma günü Temel Bağımlılık Eğitimi düzenlenecek.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eğitimden kültüre, sanattan sosyal sorumluluk projelerine kadar geniş bir yelpazede yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hayat boyu öğrenme vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), vatandaşların bilinçlenmesine katkı sağlayacak eğitim programlarına bir yenisini daha ekliyor. Bağımlılıkla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak, vatandaşların bilgi düzeyini artırmak ve bilinçli bir toplumun oluşmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenecek Temel Bağımlılık Eğitimi, 13 Kasım Cuma günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Kayseri Aile Akademisi, YEDAM ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek eğitim programı, KAYMEK Sümer Tesisi Konferans Salonu’nda yapılacak.

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        Toplumsal bilinç ve farkındalık hedefleniyor

        Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğu anlayışıyla gerçekleştirilecek eğitimde, vatandaşların konuya ilişkin bilinç ve farkındalıklarının geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın öncülüğünde eğitim ve sosyal hizmet çalışmalarını bütüncül bir anlayışla sürdürürken, farklı kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde toplumsal konularda bilinçlendirme faaliyetlerine de öncelik veriyor.

        Tüm vatandaşlara davet

        KAYMEK tarafından düzenlenecek Temel Bağımlılık Eğitimi'ne tüm vatandaşlar davet edilirken, Büyükşehir Belediyesi toplum sağlığı ve sosyal farkındalık açısından önem taşıyan eğitim programlarıyla hayatın her alanına dokunmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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