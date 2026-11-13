Camiikebir Mahallesi'nde asfalt hazırlıkları başladı

Yahyalı Belediyesi, ilçede ulaşım konforunu artırmak ve vatandaşların daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Camiikebir Mahallesi’nde asfalt ihtiyacı bulunan yollarda sıcak asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başlandı.

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Camiikebir Mahallesi Muhtarı ile birlikte bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Esat Öztürk, 2026 ve 2027 yıllarının asfaltlama yılı olacağını daha önce hemşehrilerine duyurduklarını hatırlatarak, bu doğrultuda çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü ifade etti.

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Camiikebir Mahallesi’nde özellikle Asiye Koyuncu Sağlık Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’ne ulaşımı sağlayan yol ile Araplı Köprüsü’ne giden güzergâhta sıcak asfalt çalışması yapılacağını belirten Başkan Öztürk, söz konusu caddenin aynı zamanda ticari hareketliliğin yoğun olduğu önemli bir ulaşım güzergâhı olduğunu vurguladı.

Asfalt öncesi hazırlıkların tamamlanmasının ardından finişer ve iş makineleriyle sıcak asfalt serimi gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Öztürk, çalışmalarda görev alan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine kolaylıklar dileyerek, yapılacak hizmetlerin Camiikebir Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını temenni etti.