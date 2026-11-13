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        Kayseri Büyükşehir'den afetlere hazırlıkta psikolojik dayanıklılık eğitimi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından, Afete Hazırlık Günü kapsamında üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 300 kişiye 'Afetlerde Psikolojik İlk Yardım' eğitimi verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Kayseri Büyükşehir'den afetlere hazırlıkta psikolojik dayanıklılık eğitimi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı tarafından, Afete Hazırlık Günü kapsamında üniversite öğrencilerinin de yoğun ilgi gösterdiği yaklaşık 300 kişiye ‘Afetlerde Psikolojik İlk Yardım’ eğitimi verildi.

        Afetlere hazırlık çalışmalarını yalnızca fiziksel ve teknik tedbirlerle sınırlı tutmayan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet yönetiminin insan odaklı boyutunu güçlendirmeye yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

        Üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi

        Bu kapsamda Kadir Has Kongre Merkezi Erciyes Salonu’nda düzenlenen eğitime; afet müdahale süreçlerinde görev alan kamu kurum ve kuruluşlarının personeli, afet ve acil durum alanında faaliyet gösteren gönüllü derneklerin temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı. Eğitime, Kayseri Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı’ndan 45, diğer üniversitelerden de 45 öğrenci katıldı.

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        Verilen eğitimde, afetlerden etkilenen bireylere yönelik psikolojik ilk yardım yaklaşımlarının yanı sıra, zorlu müdahale şartlarında görev yapan personelin psikolojik dayanıklılığının korunması ve güçlendirilmesi ele alındı. Eğitim kapsamında; afetlerin bireyler üzerindeki psikolojik etkileri, kriz anlarında doğru iletişim, afetzedelere yönelik destekleyici yaklaşımlar, müdahale personelinin stres yönetimi ve ekip dayanıklılığının önemi üzerinde duruldu.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı, afetlere dirençli bir şehir oluşturmanın güçlü altyapılar ve etkin müdahale kapasitesinin yanı sıra, psikolojik açıdan hazırlıklı ve dayanıklı insan kaynağıyla mümkün olduğu anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. 12 Kasım Afete Hazırlık Günü dolayısıyla gerçekleştirilen eğitim, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, gönüllülerin ve gençlerin afet farkındalığının artırılması ve müdahale ekiplerinin psikososyal kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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        Eğitim sonunda çiçek takdimi

        Eğitimin sonunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Gonca Arın, eğitimi gerçekleştiren Öğretim Üyesi Dr. Öznur Öncül Demir’e günün anısına çiçek takdim etti. Program, katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, afet öncesi hazırlıktan afet sonrası iyileştirme süreçlerine kadar toplumun tüm kesimlerini kapsayan, bilimsel temelli ve insan odaklı dirençlilik çalışmalarına devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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