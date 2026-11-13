Kayserispor, Sarıyer maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor Tesisleri'nde Teknik Direktör Atila Gerin yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi. Sarıkırmızılılar, Sarıyer maçı hazırlıklarına yapılacak idmanlarla devam edecek.

Kayserispor, 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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