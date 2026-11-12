Malatya'da şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in Kayseri'deki ailesine acı haber verildi
Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in Kayseri'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Malatya'da kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in Kayseri'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehit Serkan Önder'in (27) Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki babaevine giden askeri yetkililer ve mülki idare amirleri, aileye şehadet haberini iletti. Acı haberin ardından şehidin babaevine Türk bayrakları asıldı.
Önder'in yakınları ve komşuları taziye için eve geldi, sağlık ekipleri de olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Önder'in evli ve 9 aylık kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.
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