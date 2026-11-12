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        Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

        Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şahadet haberi baba ocağına ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 23:06 Güncelleme:
        Şehit ateşi Kayseri'ye düştü

        Malatya'da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kayserili Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in şahadet haberi baba ocağına ulaştı.

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde askeri S70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder (28) şehit oldu. Önder'in şahadet haberi, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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