Kayseri polisi trafik magandalarına geçit vermiyor

Kayseri’de polis ekipleri tarafından genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen araç sürücülerine idari işlem yapıldı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

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