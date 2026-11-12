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        Kayseri polisi trafik magandalarına geçit vermiyor

        Kayseri'de polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 21:14 Güncelleme:
        Kayseri polisi trafik magandalarına geçit vermiyor

        Kayseri’de polis ekipleri tarafından trafiği tehlikeye düşüren sürücü ve araçlara yönelik denetim yapıldı.

        Kayseri’de polis ekipleri tarafından genelinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç ve sürücülere yönelik denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde kurallara uymayan ve çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen araç sürücülerine idari işlem yapıldı.

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