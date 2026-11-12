TÜGVA Kayseri İl Temsilciliğinden Başhekim Çöl'e ziyaret

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl’ü makamında ziyaret etti.

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