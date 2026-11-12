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        TÜGVA Kayseri İl Temsilciliğinden Başhekim Çöl'e ziyaret

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl'ü makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:38 Güncelleme:
        TÜGVA Kayseri İl Temsilciliğinden Başhekim Çöl'e ziyaret

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Temsilcisi İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki yönetim ekibi, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Çöl’ü makamında ziyaret etti.

        Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Başhekim Uzm. Dr. Ali Çöl, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Vefa Bayırbaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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