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        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Kayseri'de firari hükümlü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (23) saklandığı adreste yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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