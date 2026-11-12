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        Başkan Büyükkılıç: "Camikebir Mahallesinde 7.5 milyon TL'lik asfalt yatırımı gerçekleştirdik"

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Camikebir Mahallemizde 3 sokağımızı 2 bin 500 ton asfaltla yenileyerek 7,5 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:49 Güncelleme:
        Başkan Büyükkılıç: "Camikebir Mahallesinde 7.5 milyon TL'lik asfalt yatırımı gerçekleştirdik"

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Camikebir Mahallemizde 3 sokağımızı 2 bin 500 ton asfaltla yenileyerek 7,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik" dedi.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak amacıyla yol yapım, bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehir genelinde sürdürülen yol yatırımları kapsamında Kocasinan ilçesi Camikebir Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfaltlama çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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        "7,5 Milyon TL’lik Yatırımla Yollarımızı Yeniledik"

        Başkan Büyükkılıç, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetleri mahalle mahalle sürdürdüklerini belirterek, "Kayseri’mizin her noktasında hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gözeterek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Ulaşım konforunu artırmak, yollarımızın kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu kapsamda Kocasinan ilçemizin Camikebir Mahallesi’nde 4330, 4332 ve 4333. sokaklarımızda kapsamlı bir yol bakım, onarım ve asfaltlama çalışması gerçekleştirdik. Yaklaşık 7,5 milyon TL maliyetli yatırımımızla toplam 2 bin 500 ton asfalt serimi yaptık. Hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

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        Camikebir Mahallesi’nde 3 Sokakta Asfaltlama Çalışması

        Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Camikebir Mahallesi’ndeki 4330, 4332 ve 4333. sokaklarda yol bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirildi.

        Toplam bin 500 metre uzunluğunda ve yaklaşık 8 metre genişliğindeki yollarda yapılan çalışmalar çerçevesinde 2 bin 500 ton asfalt serimi tamamlandı. Yaklaşık 7 milyon 500 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen çalışma sayesinde mahalle sakinlerinin ulaşım konforunun artırılması hedeflendi.

        "Kayseri’mizin Her Köşesine Hizmet Götürüyoruz"

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        Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin gelişimi ve vatandaşların yaşam konforunun yükseltilmesi için altyapı ve üstyapı yatırımlarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Bizim hizmet anlayışımızın merkezinde insan var. Hemşehrilerimizin günlük hayatını kolaylaştıran, mahallelerimizin ihtiyaçlarına çözüm üreten yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Merkezden kırsala kadar Kayseri’mizin her köşesine hizmet götürmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Yapılan çalışmaların şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yatırımlarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye, mahallelerin yol standartlarını yükseltmeye ve Kayserililere daha konforlu bir şehir yaşamı sunmaya devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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