Başkan Büyükkılıç, COP31'de Kayseri'yi dünya sahnesine taşıdı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirdiği üst düzey temaslar ile Kayseri Mutfağı ziyareti ve Büyükşehir Belediyesi’nin tanıtım faaliyetleriyle şehrin gastronomi zenginliğini, kültürel değerlerini ve çevre alanındaki çalışmalarını uluslararası platformda tanıttı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında temaslarını sürdürüyor. Zirve çerçevesinde düzenlenen programlara katılan Başkan Büyükkılıç, gerçekleştirdiği görüşmeler ve tanıtım faaliyetleriyle Kayseri’yi ulusal ve uluslararası platformda temsil ediyor.

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Hisarcıklıoğlu ile Kayseri mutfağı ziyareti

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Kayserili iş insanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de COP31 kapsamında bir araya geldi. Anadolu’nun gastronomi mirasının uluslararası katılımcılara tanıtıldığı ‘7 Bölge 7 Mutfak’ etkinliği çerçevesinde Kayseri Mutfağı stantlarını ziyaret ettiler. Kayseri mutfağı standındaki ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, Kayseri’nin eşsiz lezzetlerinin ve köklü gastronomi kültürünün COP31’de tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirperverliği dolayısıyla Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Başkan Büyükkılıç da Kayseri’nin gastronomi değerlerinin böylesine önemli uluslararası bir organizasyonda tanıtılmasının mutluluk verici olduğunu belirterek, şehrin kültürel mirasına gösterilen ilgi ve destek dolayısıyla Hisarcıklıoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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Kayseri, E38, KAYMEK ve KAYTUR ile COP31’de

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, COP31’de E38, KAYMEK ve KAYTUR markalarıyla yerini aldı. Antalya’da kurulan tanıtım standında Kayseri’nin güzellikleri, kültürel zenginlikleri, yerel değerleri ve belediyenin hizmet alanları ziyaretçilerle buluşturuluyor. Başkan Büyükkılıç da standı ziyaret ederek ekiplerle bir araya geldi ve farklı ülkelerden gelen konukları ağırladı.

Gala Yemeği’nde Bakan Kurum ile görüşme

COP31 kapsamında düzenlenen akşam yemeğine katılan Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile görüştü. Büyükkılıç, Bakan Kurum’a nazik davetleri ve ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti. Programda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile de bir araya gelen Başkan Büyükkılıç, Elitaş ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

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Uluslararası temaslarda Kayseri’nin çalışmaları anlatıldı

COP31’in sunduğu uluslararası buluşma ortamını değerlendiren Başkan Büyükkılıç, farklı ülkelerden temsilcilerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Kayseri’de çevre, iklim ve sürdürülebilir şehircilik alanlarında yürütülen çalışmaları paylaştı. Temsilcilerin kendi ülkelerinde hayata geçirdikleri çevre ve iklim projeleri hakkında da bilgi alan Büyükkılıç, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın COP31 kapsamındaki temaslarıyla Kayseri’nin gastronomi birikimi, yerel değerleri ve Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları uluslararası platformda tanıtılırken, şehirler ve ülkeler arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımına da katkı sunuldu.

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Başkan Büyükkılıç’a Antalya COP31 ziyareti kapsamında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Vedat Kılıç da eşlik etti.