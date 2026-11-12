Başkan Yalçın, Talas'taki 181 tescilli yapı için panel düzenledi

Talas'ın zengin tarihî ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen ‘Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz’ panelinde, ilçedeki 181 tescilli yapı masaya yatırıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı ile kayıt altına alınan bu mirasın nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir yol haritası ve rehber kitapçık hazırlayacaklarını açıkladı.

Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen program, Talas'ın ‘Şehrin Kutup Yıldızı’ sloganıyla hazırlanan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici'nin açılış konuşmasının ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş katılımcılara hitap etti.

REKLAM

"Talas'ın geleceği için çok önemli bir çalışma"

Talas'ın tarihî mirasının korunması konusunda önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Mustafa Yalçın, panelin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Üç yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında tarihi eserlerin tek tek tespit edildiğini kaydeden Yalçın, "Bu plan sadece bugünü tespit eden bir çalışma değil. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın bundan sonra nasıl kullanılabileceği ve yaşatılabileceğiyle ilgili bir çalışma. Geçmişini bilmeyen geleceği inşa edemez" dedi.

Talas'ın 200 bin hektarlık alanıyla Kayseri'nin en büyük sit alanına sahip olduğunu ifade eden Yalçın, ilçede bugüne ulaşan 181 tescilli yapı bulunduğunu belirtti. Bunların 143'ünün geleneksel Talas evleri ve sivil mimari örneklerinden, 38'inin ise cami, kilise, kültürel ve askerî yapılardan oluştuğunu söyledi.

REKLAM

Tarihi yapılar yeniden hayat buluyor

Tescilli eserleri toplumsal yaşamın içine kazandırdıklarını anlatan Başkan Yalçın, Tol Kilise'nin sanat galerisine, tarihi bir konağın Tokana Yöresel Lezzetler mekânına, bir başka konağın Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesine dönüştürüldüğünü belirtti. Ayrıca bir sarnıcın Su Medeniyetleri Galerisi, diğerinin ise İklim ve Çevre Müzesi olarak hizmete sunulduğunu ifade etti. Başkan Yalçın, panelde ortaya konulacak görüşler doğrultusunda tarihi eserlerin yeniden işlevlendirilmesine yönelik bir yol haritası ve kitapçık hazırlayacaklarını belirterek, bu çalışmanın diğer şehirlere de örnek olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

REKLAM

"Turizmdeki payımız artacaktır"

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de panelin ilçenin mevcut kültürel mirasının değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmaların belirlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, tarihi mekânların canlandırılmasının Talas'ın turizmden aldığı payı artıracağına inandığını söyledi.

"Tarihin korunması toplumun katılımıyla mümkün"

Kayseri Kent Konseyi önceki dönem Başkanı Mimar Serdar Altıntuğ, Talas'ta tarihi yapıların yaşatılması için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çalışmaların sivil toplum ve vatandaşlarla paylaşılmasının sürdürülebilir koruma açısından önem taşıdığını söyledi.

REKLAM

Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici ise tarihi yapıların korunması ve değerlendirilmesi sürecinde vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Çivici, dernek olarak dijital bir rehber hazırlayarak tarihi miras konusunda doğru bilinen yanlışların önüne geçmek istediklerini kaydetti.

Uzman isimlerden kültürel miras değerlendirmesi

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fatih Çapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürü Alper Yıldız sunum yaptı. Panelde tescilli kültür varlıklarına yönelik destekler, sit alanlarında yürütülen çalışmalar, KUDEB uygulamaları ve Talas Belediyesinin tarihî mirası korumaya yönelik projeleri ele alındı.

REKLAM

Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, panelistlere plaket takdimi ve sorucevap bölümünün ardından sona erdi.