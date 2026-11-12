Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Başkan Yalçın, Talas'taki 181 tescilli yapı için panel düzenledi

        Başkan Yalçın, Talas'taki 181 tescilli yapı için panel düzenledi

        Talas'ın zengin tarihî ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 'Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz' panelinde, ilçedeki 181 tescilli yapı masaya yatırıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı ile kayıt altına alınan bu mirasın nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir yol haritası ve rehber kitapçık hazırlayacaklarını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:54 Güncelleme:
        Başkan Yalçın, Talas'taki 181 tescilli yapı için panel düzenledi

        Talas'ın zengin tarihî ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen ‘Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz’ panelinde, ilçedeki 181 tescilli yapı masaya yatırıldı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, üç yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı ile kayıt altına alınan bu mirasın nasıl değerlendirileceğine ilişkin bir yol haritası ve rehber kitapçık hazırlayacaklarını açıkladı.

        Talas Belediyesi ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen program, Talas'ın ‘Şehrin Kutup Yıldızı’ sloganıyla hazırlanan tanıtım filminin gösterimiyle başladı. Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici'nin açılış konuşmasının ardından Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Talas Kaymakamı İlyas Memiş katılımcılara hitap etti.

        REKLAM

        "Talas'ın geleceği için çok önemli bir çalışma"

        Talas'ın tarihî mirasının korunması konusunda önemli bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Mustafa Yalçın, panelin ilçenin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Üç yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında tarihi eserlerin tek tek tespit edildiğini kaydeden Yalçın, "Bu plan sadece bugünü tespit eden bir çalışma değil. Tarihi, doğal ve kültürel mirasın bundan sonra nasıl kullanılabileceği ve yaşatılabileceğiyle ilgili bir çalışma. Geçmişini bilmeyen geleceği inşa edemez" dedi.

        Talas'ın 200 bin hektarlık alanıyla Kayseri'nin en büyük sit alanına sahip olduğunu ifade eden Yalçın, ilçede bugüne ulaşan 181 tescilli yapı bulunduğunu belirtti. Bunların 143'ünün geleneksel Talas evleri ve sivil mimari örneklerinden, 38'inin ise cami, kilise, kültürel ve askerî yapılardan oluştuğunu söyledi.

        REKLAM

        Tarihi yapılar yeniden hayat buluyor

        Tescilli eserleri toplumsal yaşamın içine kazandırdıklarını anlatan Başkan Yalçın, Tol Kilise'nin sanat galerisine, tarihi bir konağın Tokana Yöresel Lezzetler mekânına, bir başka konağın Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesine dönüştürüldüğünü belirtti. Ayrıca bir sarnıcın Su Medeniyetleri Galerisi, diğerinin ise İklim ve Çevre Müzesi olarak hizmete sunulduğunu ifade etti. Başkan Yalçın, panelde ortaya konulacak görüşler doğrultusunda tarihi eserlerin yeniden işlevlendirilmesine yönelik bir yol haritası ve kitapçık hazırlayacaklarını belirterek, bu çalışmanın diğer şehirlere de örnek olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

        REKLAM

        "Turizmdeki payımız artacaktır"

        Talas Kaymakamı İlyas Memiş de panelin ilçenin mevcut kültürel mirasının değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmaların belirlenmesi açısından önemli olduğunu vurgulayarak, tarihi mekânların canlandırılmasının Talas'ın turizmden aldığı payı artıracağına inandığını söyledi.

        "Tarihin korunması toplumun katılımıyla mümkün"

        Kayseri Kent Konseyi önceki dönem Başkanı Mimar Serdar Altıntuğ, Talas'ta tarihi yapıların yaşatılması için önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çalışmaların sivil toplum ve vatandaşlarla paylaşılmasının sürdürülebilir koruma açısından önem taşıdığını söyledi.

        REKLAM

        Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici ise tarihi yapıların korunması ve değerlendirilmesi sürecinde vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını ifade etti. Çivici, dernek olarak dijital bir rehber hazırlayarak tarihi miras konusunda doğru bilinen yanlışların önüne geçmek istediklerini kaydetti.

        Uzman isimlerden kültürel miras değerlendirmesi

        Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde; Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fatih Çapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürü Alper Yıldız sunum yaptı. Panelde tescilli kültür varlıklarına yönelik destekler, sit alanlarında yürütülen çalışmalar, KUDEB uygulamaları ve Talas Belediyesinin tarihî mirası korumaya yönelik projeleri ele alındı.

        REKLAM

        Yoğun katılımla gerçekleştirilen program, panelistlere plaket takdimi ve sorucevap bölümünün ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        Suç örgütü elebaşı Yunanistan'da yakalandı
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Doktor Pelin Pınar 8. kattan düşüp ölmüştü... Sır perdesi aralanıyor!
        Dev proje için 25 teklif
        Dev proje için 25 teklif
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        A Milli Takım, Sergen Yalçın'la ilk sınavında!
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        Kanada ile yeni nükleer anlaşma
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        "Netanyahu İran'la savaş başlatmayı çıkış yolu olarak görüyor"
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kadın doktor ile hemşire arasında arbede yaşandı!
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Kaşıntı şikayetiyle gitti, kanser olduğunu öğrendi
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        Elon Musk 'Çapkın Çipçiye' sahip çıktı
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        İnsan vücudunun ortalama sıcaklığı 150 yılda neden düştü?
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        10 can verdiğimiz okul saldırısında başsavcılıktan flaş itiraz
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        GLP-1 ilaçlarını bırakmak kalp krizi, felç ve ölüm riskini ikiye katlayabilir
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        Engelli oğlu hakkında konuştu
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        ABD Savunma Bakanı'na "sessiz olun" uyarısı
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Sane'nin menajerinden ayrılık iddialarına yanıt!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Öğretmen, tartıştığı astsubay eşini bıçakladı!
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        Ünlü çiftten müjdeli haber
        "Şükür canımdan olmadım"
        "Şükür canımdan olmadım"

        Benzer Haberler

        Melikgazi Belediyesi kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı sürdürü...
        Melikgazi Belediyesi kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı sürdürü...
        Büyükşehir'den Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi'ne davet
        Büyükşehir'den Bağımlılıkla Mücadelede Farkındalık Eğitimi'ne davet
        Belediye başkanı 25 ülkeden 229 parçalık oyuncak kız bebek koleksiyonu oluş...
        Belediye başkanı 25 ülkeden 229 parçalık oyuncak kız bebek koleksiyonu oluş...
        KTO Başkanı Gülsoy ve yönetiminden MHP lideri Bahçeli ile Genel Başkan Yard...
        KTO Başkanı Gülsoy ve yönetiminden MHP lideri Bahçeli ile Genel Başkan Yard...
        Sarımsaklı Mahallesi'ne hizmet üstüne hizmet
        Sarımsaklı Mahallesi'ne hizmet üstüne hizmet
        AGÜ Mimarsinan Kampüsü 13 yıldır inşaat halinde duruyor
        AGÜ Mimarsinan Kampüsü 13 yıldır inşaat halinde duruyor