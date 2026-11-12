Melikgazi Belediyesi kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmayı sürdürüyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, belediye kırsal mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Melikgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarımsaklı Mahallesi'nde kanalizasyon, elektrik, su ve doğal gaz hatlarını tamamen yenileyen belediye ekipleri, bölgedeki asfalt ve kilit parke çalışmalarında sona yaklaştı.

Ekipler, asfalt, parke, altyapı ve yol yapımı için yaklaşık 50 bin ton temel malzeme kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sarımsaklı Mahallemizde bu yaz yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. Altyapıdan kanalizasyona, elektrikten suya ve doğal gaza kadar mahallemizin tüm temel ihtiyaçları karşılanmaya çalışıldı. Yalnızca yeni yerleşim alanında çalışmalar devam ediyor. Büyük bir yatırımı şu anda nihayete erdiriyoruz. Asfalt çalışmamız burada sürüyor, inşallah önümüzdeki günlerde çok hızlı bir şekilde tamamlanacak. Son olarak kilit parke ve asfalt seriminin bitmesiyle mahallemiz baştan aşağı yenilenmiş olacak. Sarımsaklı Mahallemize hayırlı, uğurlu olsun."