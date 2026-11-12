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        Kayseri'de Kurşunlu Camisi'ne ek şadırvan yapılıyor

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kurşunlu Camisi'ne ek şadırvan inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Kayseri'de Kurşunlu Camisi'ne ek şadırvan yapılıyor

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan Kurşunlu Camisi'ne ek şadırvan inşa ediliyor.

        Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı Devleti'nde mimarbaşı olarak görev yapan ve bir ömre sığdırılamayacak kadar çok önemli eseri insanlığa kazandıran Mimar Sinan'ın, memleketi Kayseri'de yaptırdığı son eserlerinden biri olan Kurşunlu Camisi'nin çevresine inşa edilen ek şadırvan projesinde sona gelindi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin tarihi değerlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını belirtti.

        Kurşunlu Camisi'nin şehrin simge eserlerinden olduğunu ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

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        "Mimar Sinan'ın Kayseri'deki nadide eserlerinden Kurşunlu Camisi bizim için son derece kıymetli bir miras. Kurşunlu Camisi'nin tarihi dokusuna ve mimari estetiğine uygun olarak hayata geçirdiğimiz ek şadırvan projemizde son aşamaya geldik. Amacımız yalnızca yeni bir alan kazandırmak değil, tarihi eserimizin güzelliğini tamamlayan, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, estetik ve işlevselliği bir arada sunan bir mekan oluşturmaktır. Biz, Kocasinan'ı sadece bugünün değil, yarının şehri olarak görüyoruz. Kayseri'mize değer katan, hemşehrilerimizin yaşamına dokunan ve tarihi mirasımızı yaşatan hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz."

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