Talas'ta "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" paneli düzenlendi

Talas'ın zengin tarihi ve kültürel mirasını korumak, yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla "Kültürel Mirasımıza Sahip Çıkıyoruz" paneli gerçekleştirildi.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde gerçekleştirilen program, "Şehrin Kutup Yıldızı" sloganıyla hazırlanan tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Açılışta konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yıl süren Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında tarihi eserlerin tek tek tespit edildiğini belirtti.

Bu planın sadece bugünü tespit eden bir çalışma olmadığını kaydeden Yalçın, tarihi, doğal ve kültürel mirasın bundan sonra nasıl kullanılabileceği ve yaşatılabileceğiyle ilgili bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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Talas'ın 200 bin hektarlık alanıyla Kayseri'nin en büyük sit alanına sahip bölgesi olduğuna dikkati çeken Yalçın, ilçede bugüne ulaşan 181 tescilli yapı bulunduğunu, bunların 143'ünün geleneksel Talas evleri ve sivil mimari örneklerinden, 38'inin ise cami, kilise, kültürel ve askeri yapılardan oluştuğunu kaydetti.

Tescilli eserleri toplumsal yaşamın içine kazandırdıklarını anlatan Yalçın, Tol Kilise'nin sanat galerisine, tarihi bir konağın Tokana Yöresel Lezzetler mekanına, bir başka konağın Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesine dönüştürüldüğünü, bir sarnıcın Su Medeniyetleri Galerisi olarak diğerinin ise İklim ve Çevre Müzesi olarak hizmete sunulduğunu anımsattı.

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Yalçın, panelde ortaya konulacak görüşler doğrultusunda tarihi eserlerin yeniden işlevlendirilmesine yönelik bir yol haritası ve kitapçık hazırlayacaklarını belirterek, bu çalışmanın diğer şehirlere de örnek olmasını hedeflediklerini ifade etti.

Talas Kaymakamı İlyas Memiş de panelin ilçenin mevcut kültürel mirasının değerlendirilmesi ve gelecekte yapılacak çalışmaların belirlenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Açılışta, Kayseri Kent Konseyi önceki dönem başkanı Mimar Serdar Altıntuğ ile Talas Tanıtım Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Şafak Çivici de bir konuşma yaptı.

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İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Fatih Çapar, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Varlıkları ve Müzeler Şube Müdürü Alper Yıldız sunum yaptı.