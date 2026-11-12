Başkan Çolakbayrakdar: "Kurşunlu Cami'nin tarihi dokusuna yakışan ek şadırvanımızda son aşamaya geldik" Kocasinan'dan Mimar Sinan'ın emaneti Kurşunlu Cami yeni şadırvanla taçlanıyor

Kocasinan Belediyesi, Kayseri’nin tarihi ve kültürel hafızasında önemli bir yere sahip olan ve Mimar Sinan’ın şehre bıraktığı eşsiz miraslardan Kurşunlu Cami’nin çevresine kazandırdığı ek şadırvan projesinde sona yaklaştı.

Kayseri’nin tarihi değerlerini korumanın ve gelecek nesillere aktarmanın büyük önem taşıdığını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şehrin simge eserlerinden Kurşunlu Cami’nin çevresinde yürütülen ek şadırvan çalışmasında son aşamaya gelindiğini ifade etti.

"Tarihimize sahip çıkıyor, geleceğe değer katıyoruz"

Kayseri’nin tarihi kimliğini yaşatan eserlere sahip çıkmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri’miz, köklü tarihi, zengin kültürel mirası ve yetiştirdiği büyük şahsiyetlerle çok özel bir şehir. Bu şehrin bağrından çıkan, dünya mimarlık tarihine adını altın harflerle yazdıran Mimar Sinan’ın Kayseri’deki nadide eserlerinden Kurşunlu Cami de bizim için son derece kıymetli bir miras. Bizler, geçmişimizden aldığımız bu değerleri korumayı ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı kendimize görev biliyoruz. Kurşunlu Cami’mizin tarihi dokusuna ve mimari estetiğine uygun olarak hayata geçirdiğimiz ek şadırvan projemizde artık son aşamaya geldik. Amacımız yalnızca yeni bir alan kazandırmak değil, tarihi eserimizin güzelliğini tamamlayan, hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap veren, estetik ve işlevselliği bir arada sunan bir mekan oluşturmaktır. Bu çalışmamızla hem ibadet için camimize gelen vatandaşlarımıza hem de şehrimizin tarihi güzelliklerini ziyaret eden misafirlerimize daha güzel bir ortam sunacağız. Kocasinan’ımızın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğimizi inşa etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz, Kocasinan’ı sadece bugünün değil, yarının da şehri olarak görüyoruz. Kayseri’mize değer katan, hemşehrilerimizin yaşamına dokunan ve tarihi mirasımızı yaşatan hizmetleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" ifadeleri kullandı.

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Mimar Sinan’ın Kayseri’deki eşsiz imzası: Kurşunlu Cami

Asıl adı Hacı Ahmet Paşa Camisi olan Kurşunlu Cami, Mimar Sinan tarafından 1573 yılında inşa ettirildi. Merkezi kubbesinin kurşunla kaplı olması nedeniyle zamanla Kurşunlu Cami adıyla anılan eser, klasik Osmanlı mimarisinin Kayseri’deki seçkin örnekleri arasında yer alıyor. Mimar Sinan’ın Kayseri’deki eserleri arasında özel bir yere sahip olan cami, iç süslemeleri, zarif minberi, kalem işi nakışları ve avlusunda sekiz sütun üzerine oturan sivri kemerlerin taşıdığı kubbeli şadırvanıyla mimari zarafetini günümüze taşıyor. Kocasinan Belediyesi tarafından yürütülen ek şadırvan projesiyle tarihi caminin çevresine, yapının özgün mimari karakteriyle uyumlu yeni bir alan kazandırılıyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Kurşunlu Cami’nin tarihi atmosferinin korunmasına katkı sağlanırken, vatandaşların kullanımına yönelik estetik ve işlevsel bir alan da hizmete sunulmuş olacak.