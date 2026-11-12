Rektör Prof. Dr. Erkılıç, öğle yemeğinde personelle bir araya geldi

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, bugünkü öğle yemeğini personel ile birlikte yedi. Personel yemekhanesinde tabldotta öğle yemeği yiyen Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, personel ile sohbet ederek, talep ve istekleri dinledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, öğle yemeğinde personel ile bir araya geldi.

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