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        Melikgazi Belediyesi'nden İldem'e anaokulu

        Türkiye'de en çok okul yaptıran belediye unvanını elinde bulunduran Melikgazi Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Melikgazi Belediyesi'nden İldem'e anaokulu

        Türkiye’de en çok okul yaptıran belediye unvanını elinde bulunduran Melikgazi Belediyesi, eğitim alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor.

        İldem Gesi Fatih Mahallesi’nde hayırsever iş birliğiyle hayata geçirilen "Melikgazi Belediyesi Ahmet Ferit Anaokulu" çalışmalarında sona geliniyor.

        Eğitime verdiği desteklerle örnek olan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yapımı tamamlanma aşamasına gelen çalışmaları yerinde inceledi. İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Palancıoğlu, okulun çevresindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını, peyzaj ve oyun parkı düzenlemelerinin ise hızla sürdüğünü müjdeledi.

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        Başkan Palancıoğlu: "Eğitim Yatırımlarımıza Hız Kesmeden Devam Ediyoruz"

        Eğitimin geleceğin teminatı olduğunun altını çizen Başkan Palancıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Gesi Fatih Mahallemizde, Gesili bir hayırseverimizle birlikte güzel bir anaokulunu hayata geçirdik. Melikgazi Belediyesi olarak Türkiye’de en çok okul yapan belediyeyiz ve okul projelerimiz devam ediyor. Şu anda da anaokulumuz tamamlandı, asfaltını yaptık, peyzajı ve oyun parkını yapıyoruz. Yakında buranın da açılışını yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Cenabı Allah burada yetişecek gençlerimize hayırlı güzel yazgılar yazsın."

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        Toplam 500 metrekarelik alan üzerinde, tek katlı modern mimariyle inşa edilen 4 sınıflı Melikgazi Belediyesi Ahmet Ferit Anaokulu; minik öğrencilerin hem güvenle eğitim alabileceği hem de neşeyle sosyalleşebileceği donanımlı oyun alanlarıyla dikkat çekiyor. Okulun açılış töreninin çok yakında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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