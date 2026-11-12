Başkan Büyükkılıç, yeni atanan rektörleri ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi rektörlüklerine atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile Prof. Dr. Recep Ulucak’ı makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, yeni rektörlere başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç ile Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak’ı makamında ağırladı.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükkılıç, her iki rektöre de yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak başarı dileklerini iletti.

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Üniversitelerin şehirlerin gelişiminde, bilimsel üretiminde ve nitelikli insan kaynağının yetişmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, Erciyes ve Kayseri üniversitelerinin Kayseri’nin eğitim, bilim ve akademik hayatına sunduğu katkıların önemine dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretlere ilişkin değerlendirmesinde, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç’ı ve Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Recep Ulucak’ı tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyor; Kayseri’miz ve üniversitemiz adına gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin akademik birikiminin ve üniversitelerinin gelişiminin şehir adına taşıdığı öneme işaret ederek, yeni dönemin üniversitelere, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.