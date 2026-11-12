Melikgazi'de hayırsever desteğiyle anaokulu inşa ediliyor

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde hayırsever desteğiyle anaokulu yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İldem Gesi Fatih Mahallesi'ne hayırsever desteğiyle yaptırılan Melikgazi Belediyesi Ahmet Ferit Anaokulunun yapım çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Palancıoğlu, okulun çevresindeki asfalt çalışmalarının tamamlandığını, peyzaj ve oyun parkı düzenlemelerinin ise hızla sürdüğünü belirtti.

Eğitimin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz ve okul projelerimiz devam ediyor. Bu kapsamda, toplam 500 metrekarelik alan üzerinde, tek katlı modern mimariyle inşa edilen 4 derslikli Melikgazi Belediyesi Ahmet Ferit Anaokulu, minik öğrencilerin hem güvenle eğitim alabileceği hem de neşeyle sosyalleşebileceği donanımlı oyun alanlarıyla dikkat çekiyor. Yakında buranın da açılışını yapacağız. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum."