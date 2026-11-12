Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Kayserispor Başkan Yardımcısı Sarıoğlu'ndan KTFF'ye ziyaret

        Kayserispor Başkan Yardımcısı Sarıoğlu'ndan KTFF'ye ziyaret

        METRO Holding Kayserispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 20:51 Güncelleme:
        Kayserispor Başkan Yardımcısı Sarıoğlu'ndan KTFF'ye ziyaret

        METRO Holding Kayserispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu’nu ziyaret etti.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Kulübümüzün Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Samet Sarıoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na (KTFF) bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaret kapsamında, Kıbrıs Türk futbolu ile kulübümüz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve özellikle altyapı alanında kurulabilecek iş birliklerinin önemi üzerinde durulmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki güçlü kardeşlik bağlarının futbol aracılığıyla daha da güçlendirilmesini önemsiyoruz. Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetimine teşekkür ederiz” ifadelerini yer verildi.

        REKLAM

        Ziyaret kapsamında Kayserispor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Sarıoğlu tarafından KTFF Başkanı Sertoğlu’na üzerinde isminin yazılı olduğu 38 numaralı Kayserispor forması, KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu tarafından da Sarıoğlu’na ise yine üzerinde isminin yazılı olduğu 38 numaralı KKTC Milli Takım forması hediye edildi.

        FOTOĞRAFLI

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Malatya'da helikopter düştü: 4 asker şehit oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        HT Özel | California Valisi Newsom COP31'de: Umarım Trump'ın tehditleri karşısında AB diz çökmez
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        Beyaz Saray civarında silah sesleri
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        BES fonları iklim yatırımlarına nasıl katkı sağlayacak?
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 12 Kasım 2026 haberleri
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kovanları topladılar kameraya yakalandılar
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Kuyt'ın yeni adresini duyurdular!
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        Trump'tan Vance'e ilk 'ültimatom'
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        GSS borçlarının silinmesi için kanun teklifi
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        İş insanı villasında öldürüldü! Kesici alet izlerine rastlandı
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        "Finansmanın yanında teknoloji de gerekiyor"
        Yeni kariyerine adım attı
        Yeni kariyerine adım attı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Mardin gezisi kabusa döndü! İnme geçiren kadını kuzen doktorlar kurtardı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın COP31 temasları
        Boşanma iddialarına yanıt
        Boşanma iddialarına yanıt
        Sigorta Sayfası COP31'de
        Sigorta Sayfası COP31'de
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti
        TCMB enflasyon tahminlerini yükseltti

        Benzer Haberler

        Kayseri ASKF'den AGÜ'nün talebine tepki Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal: "B...
        Kayseri ASKF'den AGÜ'nün talebine tepki Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal: "B...
        Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu
        Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu
        Kayserispor'dan KKTC futboluna işbirliği mesajı
        Kayserispor'dan KKTC futboluna işbirliği mesajı
        TÜGVA Kayseri İl Temsilciliğinden Başhekim Çöl'e ziyaret
        TÜGVA Kayseri İl Temsilciliğinden Başhekim Çöl'e ziyaret
        Başkan Büyükkılıç, yeni atanan rektörleri ağırladı
        Başkan Büyükkılıç, yeni atanan rektörleri ağırladı
        Kayserispor, Sarıyer FK maçının hazırlıklarına bugün başlıyor
        Kayserispor, Sarıyer FK maçının hazırlıklarına bugün başlıyor