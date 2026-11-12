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        Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:06 Güncelleme:
        Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

        Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 42 FHY 03 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti. Bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Hacı Bekir A.'nın (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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