Kocasinan Şimşekspor ikinci mağlubiyetini aldı

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, dün deplasmanda oynadığı maçta Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü’ne 30 mağlup oldu. Geride kalan 5. hafta sonunda 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Kocasinan Şimşekspor, 9 puanla 5. sırada yer aldı. Nevşehir Kapadokya Gücü Sportif Faaliyet Spor Kulübü maçını geride bırakan Kocasinan Şimşekspor, hafta sonu oynayacağı Derinkuyugücü maçı hazırlıklarına bugün Teknik Direktör Rasim Aykurt nezaretinde start verecek.

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