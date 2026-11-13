Erciyes 38 FSK - Kırşehirspor maçının hakemleri belli oldu

Yalçın’ın yardımcılıklarını Gökhan Salduz ve Gökhan Baş yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Abdulbaki Özküçük olacak.

TFF 3. Lig 3. Grup’ta 12. hafta karşılaşmasında Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü, sahasında Kırşehirspor’u konuk edecek. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha’da 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 13.00’de başlayacak mücadelede İstanbul Bölgesi Hakemi Sezer Yalçın düdük çalacak.

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