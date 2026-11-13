PGL 3. Grup: Kayseri Şekerspor: 5 - Dersimspor: 0
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 5. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor evinde konuk ettiği Tunceli ekibi Dersimspor'u 50 mağlup etti. Yeşilbeyazlılar aldığı 3 puanla 12 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 5. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor evinde konuk ettiği Tunceli ekibi Dersimspor'u 50 mağlup etti. Yeşilbeyazlılar aldığı 3 puanla 12 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Lütfican Arduç, Melda Çetin, Seyit Ali Köksal
Kayseri Şekerspor: Abdussamet Karakoyun, Enes Koçoğlu (Hüseyin Öz dk. 46), Buğra Sarıkaya, Muhammed Aybar, Çağrı Elgölgesi (Fırat Adar Altaş dk. 68) Seyit Mehmet Söğüt, Talha Özyürek, Süleyman Öztürk (Doğukan Tarlaek dk. 61), Halil Can Durmuş, (Ziyahan Erbaşı dk. 46), İsmet Yazgan, Mehmet Turan Karamahmut, (Eren Torbalı dk. 46)
Dersimspor: Bayram Kılıç, Buğra Can (M. Harun Duran dk. 46) Bedirhan Koca (Ahmet dk. 65) Bünyamin Kasal, Berke Yontan, Azat Kutlu, Serdar Eroğlu (Atacan dk. 75), Okan Sarı, Mihraç Cücen, Burak Tuğra (Ali dk. 46), Furkan Ünsal (M. Ali dk. 65)
Goller: Süleyman Öztürk (dk. 10,60), Çağrı Elgölgesi (dk. 14,28), Seyit Mehmet Söğüt (dk. 50) (Kayseri Şekerspor)
Kırmızı kart: M. Harun Duran (dk. 67) (Dersimspor)
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