PGL 3. Grup: Kayseri Şekerspor: 5 - Dersimspor: 0

Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup 5. hafta karşılaşmasında Kayseri Şekerspor evinde konuk ettiği Tunceli ekibi Dersimspor'u 50 mağlup etti. Yeşilbeyazlılar aldığı 3 puanla 12 puana ulaşarak 2. sıraya yerleşti.

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