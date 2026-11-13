Kayseri İl AFAD Müdürlüğünün afetlere hazırlık eğitimleri sürüyor

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (AFAD) kamu kurumları, özel sektör, maden işletmeleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlediği afetlere hazırlık eğitimleri devam ediyor.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Develi ilçesinde faaliyet gösteren Öksüt Altın Madeni'nin 28 kişilik arama kurtarma ekibi, Kayseri İl AFAD Müdürlüğü gözetiminde yapılan enkazda arama kurtarma hafif düzey akreditasyon sınavına girdi.

Kayseri'de yapılan ve 2 gün süren sınavda ekip, enkazda arama, ulaşım, tahliye, ilk yardım ve ekip koordinasyonu gibi alanlarda eğitim aldı.

Sınavı başarıyla geçerek akreditasyon almaya hak kazanan ekip, olası bir deprem ya da benzeri afette AFAD koordinasyonunda sahaya çıkarak arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

REKLAM

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Rifat Genç, afetlerde ilk saatlerin hayati önem taşıdığını belirtti.

Genç, "Sahada ne kadar çok eğitimli ve donanımlı ekip olursa, enkaz altındaki vatandaşlarımıza o kadar hızlı ulaşabiliyoruz. Öksüt Altın Madeni ekibini tebrik ediyor, akreditasyon sürecine katılmak isteyen tüm kurum ve kuruluşlarımızı AFAD'a başvurmaya davet ediyoruz." dedi.