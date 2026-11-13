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        Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya: "Galatasaray'dan herhangi bir çekincemiz yok" Kayseri Kadın FK, Galatasaray hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor

        Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya, Galatasaray'da çekinmediklerini belirterek, "Biz onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyduğumuz kadar da saygı bekliyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya: "Galatasaray'dan herhangi bir çekincemiz yok" Kayseri Kadın FK, Galatasaray hazırlıklarını kesintisiz sürdürüyor

        Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya, Galatasaray'da çekinmediklerini belirterek, "Biz onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyduğumuz kadar da saygı bekliyoruz" dedi.

        Kayseri Kadın FK, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sümer Stadı’nda Teknik Direktör Enes Karakaya yönetiminde çalışmalarına devam eden ve son 3 maçtır mağlup olmayan Kayseri Kadın FK, deplasmandan puanla dönmek istiyor. Antrenman sonrası açıklama yapan Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Şu anda son 3 maçtır mağlup olmayan bir takım var. Takım çok geç toplandı. Vize probleminden dolayı takım maç haftası geldi. 7 ve 8. haftayı bekleyelim demiştik. Çünkü fiziksel olarak hazır değildik. Şu anda teknik, taktik anlamda, fiziksel anlamda takım yüzde 100’üne ulaştı. Son 3 maçtır da mağlubiyet yok. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Şu anda da Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Son taktik antrenmanımız. Çok yüksek seviyelerde oyuncuları olan bir takım. Milli takım sayısı fazla olan oyuncular var. Bu futbol ve biz dersimize çok iyi çalışıyoruz. Ben çalışmaya inanıyorum. Gerçekten dersine iyi çalışan, sahada her şeyini veren takımların başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizim de Galatasaray’dan herhangi bir çekincemiz yok. Biz onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyduğumuz kadar da saygı bekliyoruz. Öyle de olacaktır. Oyuncularımdan ve çalışmalarından çok memnunum. Motivasyon çok iyi. Motivasyonu skorlar da etkiliyor. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İnşallah Galatasaray maçından da puan ya da puanlar alırsak milli araya daha mutlu gireceğiz inşallah" dedi.

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        Laurie Ann Moise: "Takımımız çok yetenekli ve sezona öyle devam edeceğiz"

        Takımın forvet oyuncusu Laurie Ann Moise de, son 3 maçtır kaybetmemelerinin kendileri için iyi bir şey olduğunu ifade ederek, "Gol atmak bize çok öz güven getiriyor. Galatasaray çok büyük bir takım ama bizim de defans hattımız çok güçlü. Biz de çok iyi bir takımız. Onlar gol atabilir ama biz de golleri savunuruz ve attırmayız. Takımımız çok yetenekli. Sonuç ne olursa olsun biz çok iyi bir takımız ve sezona öyle de devam edeceğiz. Forvet oynuyorum. O yüzden her forvet için gol atmak çok önemli bir şey ama daha çok performansımıza bakıyorum. Gollere odaklanırsam performansım iyi olmaz. O yüzden performansım iyi oldukça gollerim de gelir. Ben gol atmaya hep aç oluyorum ama benim için en önemlisi takım performansı" şeklinde konuştu.

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        Kayseri Kadın FK, yarın saat 13.00'te Galatasaray'a konuk olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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