Erciyes Kayak Merkezi, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin üçüncü zirvesine ev sahipliği yapacak

Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. Zirvesi için Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi’ne giden Erciyes AŞ yetkilileri, Türk devletlerinden sektör temsilcileriyle bir araya geldi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk Devletleri Teşkilatı himayesinde kurulan Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin resmi üyesi olan Erciyes, Özbekistan'ın Amirsoy Kayak Merkezi'nde düzenlenen Türk Kayak Merkezleri Birliği 2. Zirvesi'ne katıldı.



"Zirvelerden Refaha: Türk Devletlerindeki Dağ ve Kayak Merkezlerinin Ortak Kalkınması ve Küresel Turizme Entegrasyonu" temasıyla gerçekleştirilen zirvede, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye'den dağ ve kayak merkezi yöneticileri ile kamu kurumlarının temsilcileri bir araya geldi.



Programda, Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin son iki yılda gerçekleştirdiği faaliyetler, uluslararası işbirlikleri, ortak projeler ve yaz-kış sezonlarında düzenlenen organizasyonlara ilişkin sunum yapıldı.



Zirvede, dağ turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi, üye tesisler arasındaki işbirliğinin artırılması, ortak tanıtım faaliyetleri, uluslararası standartlarda turizm altyapısının güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin turizm sektörüne etkileri, yapay zeka uygulamalarının tesis yönetiminde kullanımı ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gibi başlıklar ele alındı.



Erciyes'i temsilen zirveye katılan Erciyes AŞ Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Mehmet Budak, yürütülen çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Zirvede alınan karar doğrultusunda Türk Kayak Merkezleri Birliği 3. Zirvesi'nin Kayseri Erciyes Kayak Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.







