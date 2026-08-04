Kayseri'de sünger atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde sünger atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Oymaağaç Mahallesi'ndeki Metalsan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren sünger atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.



Yangında atölyede büyük hasar oluştu, kapısındaki bir traktör de kullanılamaz hale geldi.

