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        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Ersoy, Sümer Stadı'nı meclis gündemine taşıdı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: "Sümer Stadı Sümer'de kalmalı"

        Ersoy, Sümer Stadı'nı meclis gündemine taşıdı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: "Sümer Stadı Sümer'de kalmalı"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı'nın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak Abdullah Gül Üniversitesi'ne devredilmesinin gündeme geldiği yönündeki haberleri Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Ersoy, Sümer Stadı'nı meclis gündemine taşıdı MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy: "Sümer Stadı Sümer'de kalmalı"

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Sümer Stadı’nın bulunduğu alanın kentsel dönüşüm kapsamına alınarak Abdullah Gül Üniversitesi’ne devredilmesinin gündeme geldiği yönündeki haberleri Meclis gündemine taşıdı. Ersoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına yazılı soru önergesi sundu.

        1936 yılında Sümer Bez Fabrikası bünyesinde hizmete açılan ve günde yaklaşık 2 bin 500 amatör sporcunun yararlandığı stat, Kayseri’de amatör kulüplerin antrenmanlarına ve lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

        Ersoy, önergesinde alanın kentsel dönüşüme alınması veya üniversiteye devredilmesi için başvuru yapılıp yapılmadığını ve bu konuda bir karar alınıp alınmadığını sordu. Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile tesisi kullanan kulüplerin görüşlerine başvurulup başvurulmadığını da gündeme getiren Ersoy, stadın mevcut yerinde spor tesisi olarak korunması ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi için Bakanlığın bir çalışması olup olmadığını sordu.

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        Sosyal medya paylaşımında "Sümer Stadı, Sümer’de kalmalı!" diyen Ersoy, stadın mevcut işlevini kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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