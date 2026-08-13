İç Anadolu'nun zirvesi Erciyes'te vatandaşlar Perseid meteor yağmurunu izledi

Kayseri'de vatandaşlar İç Anadolu'nun zirvesi olarak adlandırılan Erciyes'te Perseid meteor yağmurunu gözlemledi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Erciyes AŞ ile Kayseri Bilim Merkezi tarafından Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen etkinlikte, gökyüzü tutkunları Erciyes'te bir araya geldi.

Işık kirliliğinin bulunmadığı 2 bin 650 metrede gerçekleştirilen organizasyonda, katılımcılar meteor yağmurunu izledi.

Astronomların, gökyüzü meraklılarına gezegen ve takımyıldızı konusunda bilgilendirme yaptığı etkinlikte, katılımcılar teleskoplarla daha yakından gözlem yapma imkanı da buldu.