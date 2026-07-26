Kayseri Büyükşehir Belediyesinden eğitim kurumlarında çevre düzenlemesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki çeşitli eğitim kurumlarında gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve kent mobilyası montaj çalışmalarını tamamladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında eğitim kurumlarının açık alanları yeni peyzaj düzenlemeleri ve sosyal donatılarla yeniden düzenlendi.



Modernizasyonu tamamlanan Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi girişinde gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla alan estetik bir görünüme kavuşturulurken, bölgeye banklar, çöp kovaları ve kamelyalar yerleştirildi.



Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi bahçesine öğrencilerin kullanımına yönelik kamelyalar kurulurken, okulun çevre düzenlemesinde kullanılmak üzere gül desteği sağlandı.



Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu bahçesinde ise ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ıhlamur ağaçları, çok sayıda fidan ve renkli gül dikildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen okul yöneticileri, gerçekleştirilen çevre düzenlemeleri ve desteklerden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.







